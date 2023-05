'Komst statushouders past niet in beleid Noorderkroon Roden'

De komst van statushouders in appartementencomplex De Noorderkroon in Roden is nog geen uitgemaakte zaak. De gemeente Noordenveld bracht op de avond voor Koningsdag naar buiten dat er 16 appartementen beschikbaar komen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Stichting Noorderkroon - verantwoordelijk voor het beheer van het appartementencomplex en de omliggende bungalows - wil er tot nu toe niets van weten.

"Het leek een voldongen feit, maar dat is niet de praktijk", zegt stichtingsvoorzitter Roelof Houwing. Het bericht van de gemeente Noordenveld, dat op de avond voor Koningsdag om tien voor tien in de avond werd verspreid, schoot bij Houwing in het verkeerde keelgat. "De gemeente heeft toegegeven dat het niet handig gecommuniceerd was. Maar we zijn nu wel in respectvol overleg met gemeente en Woonborg."

Ongewenste situatie

Het gesprek mag dan respectvol verlopen, Houwing denkt niet dat er straks daadwerkelijk zestien appartementen worden bewoond door statushouders. "Het past namelijk niet in het type bewoning dat wij voor ogen hebben."

In De Noorderkroon wonen vooral ouderen die zorg nodig hebben. In een zogeheten 'kettingbeding' (een afspraak tussen verkoper en koper van een gebouw, red.) is geregeld dat de stichting eisen mag stellen aan de bewoning die er komt. Eén van die eisen is dat nieuwe bewoners een leeftijd van 55 jaar of ouder moeten hebben. "Als er een Afghaans echtpaar zich meldt en voldoet aan de eisen, dan zullen wij dat zeker niet tegenhouden. Maar we willen geen situatie hebben waarbij mensen die verpleegd worden, worden gemengd met bewoners die niet passen in de gedachte van De Noorderkroon."

Juridische verrassing

Een bestuurslid van stichting De Noorderkroon gaf eerder in het Dagblad van het Noorden aan juridische stappen te overwegen richting de gemeente, vanwege de huisvesting van statushouders. Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) zegt daardoor geschrokken te zijn. "We kennen de exacte inhoud van het contract (het kettingbeding, red.) niet. Juridisch heeft dat ons verrast. Maar ik merk dat we best in gesprek kunnen blijven met alle betrokkenen."

Ook Ipema vindt dat de gesprekken goed verlopen. Ze hoopt dat er een plan komt waar alle partijen achter kunnen staan. "Ik denk dat er best iets komt, waar we allemaal tevreden mee kunnen zijn. We willen nu zo snel mogelijk duidelijkheid geven richting de omgeving. We hopen daar volgende week over te kunnen communiceren."

Ook kijken naar flexplekken

Er is de gemeente Noordenveld veel aan gelegen om snel plekken te vinden voor statushouders. Alleen al dit jaar moeten er 90 plekken worden gerealiseerd. "De Noorderkroon is niet de oplossing voor alles", weet Ipema. "We moeten op verschillende plekken en op verschillende manieren mensen huisvesten. Daarbij kijken we ook naar flexwoningen."

De wethouder benadrukt dat er ook naar andere plekken in de gemeente wordt gekeken. "Maar we willen er met De Noorderkroon ook uitkomen. Zowel met de stichting, als de bewoners en het personeel van Zorggroep Drenthe."