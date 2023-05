Drenthe is regenmoe, maar de natuur nog niet

"Zoals het op dit moment is met het weer? Ja, dat vind ik erg vervelend." Een bezoeker van de Meppeler binnenstad maakt van haar hart geen moordkuil als het over het weer gaat. "Ik vond de winter al lang duren omdat we allemaal bezuinigen op het gas, dus het was koud en in huis minder gezellig. Dus de zon mag van mij wel komen nu."

Roland van der Zwaag, weerman van RTV Drenthe, bevestigt het gevoel dat er sprake is van een nat voorjaar.

Neerslagoverschot

"In Drenthe is er in ieder geval sprake van een neerslagoverschot in de eerste vijf maanden van het jaar. Op sommige plekken is er nu al zeventig tot honderd millimeter meer neerslag gevallen dan gemiddeld", zegt Van der Zwaag, die bovendien laat weten dat de wisselvalligheid nog wel even aanhoudt. Weerrecords qua natheid zullen niet worden verbroken, denkt hij.

"In 1983 werd in de lente meer dan 300 millimeter neerslag gemeten in Eelde en in 1994 was het ook nat met 270 millimeter neerslag. Met nog een paar weken in de huidige lente te gaan staan we nu op 180 millimeter neerslag in Drenthe, en daar komt in het slechtste geval nog vijftig of honderd millimeter bij. Als dat zo is, komt de lente van 2023 ergens in de top-tien natste lentes ooit."

De regionale verschillen verklaren in ieder geval het verschil in de weerbeleving op straat, want niet iedereen beleeft het voorjaar als een kleddernat seizoen. "Ik wist niet dat het zo nat was", zegt een man in een dikke blauwe jas, geconfronteerd met de weerstatistieken. Een vrouw met sjaal valt hem bij. "Ik heb eigenlijk meer zon gezien dan regen. Het regent wel, maar de zon schijnt ook."