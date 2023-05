Hard dossier over 'bestuurloos' Veenhuizen Boeit kaapt marketingdiscussie

Het 200-jarig jubileum van 'gevangenisdorp' Veenhuizen moet een feestje worden, maar de Ondernemerskring Veenhuizen legt met een uiterst kritisch dossier een bom onder die festiviteiten. Zij stelt dat de Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme (VCT) al jaren 'niet rechtsgeldig' opereert en bovendien geen draagvlak geniet in het dorp. Burgemeester Klaas Smid en de VCT zelf menen dat er wél draagvlak is.

Bovendien gaf Smid vanavond tijdens de raadsvergadering in Roden aan dat het wel of niet rechtsgeldig opereren van de VCT (ook bekend als Veenhuizen Boeit) 'niet relevant' is voor de voorgestelde besluiten om geld te investeren in het 200-jarig bestaan. Zo wordt de raad gevraagd 25.000 euro beschikbaar te stellen voor activiteiten in dit jubileumjaar en om alvast jaarlijks 35.000 euro te reserveren voor de marketing van Veenhuizen in de komende jaren.

VCT bestuurloos

De gelden gaan naar Marketing Drenthe, waardoor Smid het niet relevant vindt of de VCT in een bestuurscrisis zit. Dat beweert namelijk de Ondernemerskring Veenhuizen in een dossier van 71 pagina's. 'De stichting voldoet niet aan de wettelijke omschrijving van de rechtsvorm 'Stichting'. Er geldt namelijk een ledenverbod', valt er onder meer in te lezen.

Ook zouden de huidige bestuursleden die zich hebben ingeschreven juridisch beschouwd geen bestuurders zijn van de stichting. Volgens de Ondernemerskring Veenhuizen is de stichting daarmee 'bestuurloos.'

'Ondernemerskring Veenhuizen heeft zelf geen draagvlak'

Het interim-bestuur van Stichting VCT meent dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij nu wordt opgediend. Onlangs is op een vergadering door vijftig aanwezigen besloten de VCT om te toveren tot vereniging, waarmee er dus een einde aan de stichting komt. Per 1 juli moet die vereniging het levenslicht zien. Niet alleen ondernemers, maar ook sportverenigingen en inwonersinitiatieven moeten zich daarbij kunnen aansluiten.

Op het gebied van draagvlak wijst de VCT naar de Ondernemerskring zelf, die volgens de website zeven ondernemingen achter zich mag scharen. "Dat terwijl er meer dan tweehonderd ondernemingen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoe kunnen zij het dan over draagvlak hebben?"

Terughoudend

Het dossier maakt indruk op de Noordenveldse gemeenteraad. Gerard Willenborg (CDA) stelt dat zijn fractie niet zomaar het geld kan toekennen. "Dit moet eerst worden opgehelderd en uitgezocht", zegt hij. "Het geld gaat dan weliswaar niet direct naar de VCT, maar zij staan wel als medeverantwoordelijke op papier voor de marketing van Veenhuizen."

Burgemeester Smid vindt het lastig om de statuten van een vrijwilligersorganisatie als de VCT te controleren. "Gaan we dat straks ook doen bij partijen als Volksvermaken? Dan blijven we bezig. Tenzij er sprake is van fraude of misbruik, zouden wij terughoudend moeten zijn om ons op zo'n manier met organisaties te bemoeien."

'Niet rollebollend over straat'

Smid vindt het vooral jammer dat de discussie over het marketingplan voor Veenhuizen gekaapt werd door het dossier van de Ondernemerskring Veenhuizen. "We moeten het écht samen gaan doen in Veenhuizen."