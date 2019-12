Joseph Oosting maakt plaats voor Sturing bij Vitesse

Joseph Oosting was tijdelijk trainer van Vitesse (foto: RTV Drenthe)

Oud-verdediger Sturing (56) is door de clubleiding tot het einde van dit seizoen aangesteld als opvolger van Leonid Sloetski. De Rus vertrok eind november wegens teleurstellende resultaten. Joseph Oosting (47) was in de maand december interim-trainer.

Goede resultaten

De Drent deed het zeker niet onverdienstelijk voor de club uit Arnhem. Na het vertrek van Sloetski won Vitesse in de beker van Odin'59, dat vorig jaar nog FC Emmen uitschakelde, en werden in de competitie VVV-Venlo en FC Twente met ruime cijfers aan de kant gezet. Daarnaast speelde de ploeg in eigen huis ook gelijk tegen Feyenoord.

Dat Oosting nu een stapje opzij doet, is niet zo vreemd. Hij heeft namelijk nog geen papieren om als coach in het betaald voetbal aan de slag te mogen. De KNVB gaf hem daarom vier weken lang dispensatie. Inmiddels is de Emmenaar toegelaten tot de Cursus Coach Betaald Voetbal.

Sturing en Sloetski

Sturing was vorig seizoen nog assistent van Sloetski. De twee hadden geen goede relatie met elkaar. Sturing vertrok uit de technische staf en werkte sinds juni van dit jaar met talenten en jeugdtrainers van Vitesse.