Brandstichting bij buurtcentrum woonwagenkamp houdt gemoederen bezig: 'Bij toeval ontdekt'

Niet iedereen op woonwagenkamp De Ark in Emmen zal het afgelopen nacht hebben meegekregen, maar de brand die rond 04.20 uur uitbrak in het gebouw waarin de buurtvereniging zit is vandaag het gesprek van de dag op het kamp. Dankzij kordaat ingrijpen van de brandweer werd erger voorkomen, maar het voorval krijgt vermoedelijk nog een staartje.

"De schade is gelukkig niet zo erg, de brandweer was er op tijd bij", zegt Janneke Brink, die als vrijwilligster in het buurtcentrum actief is. "Maar het had ook heel anders kunnen aflopen, want de brand werd bij toeval ontdekt door iemand die vannacht naar z'n werk moest en de brandweer belde", zegt ze. Toen Brink - die ook werd ingelicht - zelf poolshoogte nam, was de brand al geblust.

Gevolgen

Ze wil er niet denken wat de gevolgen waren geweest als de brand aan de Van der Meulenweg op het woonwagenkamp niet bij toeval was ontdekt. "Het buurthuis grenst aan de ene kant aan de voetbalvelden van WKE' 16, maar aan de andere kant staan een aantal woonwagens. Maar stel je voor dat het vuur vanuit de kantine was overgeslagen naar de woonwagens. Eerlijk? Daar wil ik niet eens aan denken."

Omdat buurthuis De Ark wordt gerenoveerd, dacht Brink in eerste instantie dat de brand mogelijk was ontstaan door kortsluiting. "Het plafond ligt eruit en wie weet was er iets misgegaan met de bekabeling", dacht ze. Maar niets bleek minder waar. Uit camerabeelden van omwonenden is inmiddels gebleken dat er sprake is van brandstichting, wat ook door de politie wordt bevestigd. "Ik zou in eerste instantie nooit aan brandstichting hebben gedacht, maar op beelden zijn drie personen te zien die er duidelijk mee te maken hebben", zegt Brink.

Getuigen