Koepelkerk Smilde krijgt zonnepanelen, maar niet op eigen dak

Oosterkamp is blij met de oplossing: "Wij wisten tot voor kort helemaal niet dat het op deze manier kan. Toen dachten we dat de enige optie zonnepanelen op het dak van de kerk was, wat uiteraard niet kan. De boeren zorgen dus voor een hele mooie oplossing. Mooi dat de een de ander op deze manier helpt."

Vijfhonderd zonnepanelen

Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden wordt eerst gekeken hoeveel zonnepanelen de er precies passen op de daken. "Met een beetje geluk passen er 240 panelen op één dak, dus bijna 500 in totaal", zegt Blaauw. Dit grote aantal zonnepanelen helpt niet alleen de Koepelkerk: "Het draagt ook bij aan de energietransitie. Maar met dit aantal panelen kan in ieder geval een groot deel van de energiekosten van de Koepelkerk gedekt worden."

De creatieve oplossing moet nog wel even op zich laten wachten. Coöperatie GOED is afhankelijk van netbeheerder Enexis. "Zij geven aan dat het wel een jaar gaat duren voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden," zegt Blaauw. "We hopen in het voorjaar van 2024 de panelen te plaatsen, zodat het kerkbestuur in de zomer naast de kerk in het zonnetje kan gaan wachten tot het geld binnen stroomt."