Theatermaker en oud-journalist Jos Visscher (65) uit Assen overleden: einde aan de Odyssee

Jos Visscher wordt in Drenthe verder bekend door de Sinterklaasfilm van RTV Drenthe. Vijf films zijn er in totaal gemaakt, en hij kruipt daarin telkens in de huid van de Boze Professor die de Goedheiligman vooral wil dwarszitten.

Visscherslatijn

Schrijven voor de krant is dan nog dagelijkse kost. En daarin worden ook vader Kees en broertje Bert betrokken. Voor de Drentse Courant en het Groninger Dagblad schrijven ze eind jaren negentig wekelijks de rubriek Visscher schrijft Visschers, waarin het trio beurtelings correspondeert over dagelijkse gebeurtenissen uit hun leven. In 2000 wordt de correspondentie tussen vader en beide zoons in boekvorm uitgegeven.

In 2002 fuseren beide kranten met Nieuwsblad van het Noorden, waaruit Dagblad van het Noorden ontstaat. Jos Visscher vertrekt dan bij de krant. De actieve journalistiek ruilt hij dan in voor een baan als docent bij de journalistieke opleiding van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Wel schrijft hij bij tijd en wijle nog recensies voor Dagblad van het Noorden.

Stad als podium

Ondertussen ontpopt hij zich als productieleider van het AXIS festival in Assen, met straattheater, muziek en dans. De voorstellingen worden gespeeld op ongebruikelijke, verrassende locaties in en rond de binnenstad. De ondertitel van het festival luidt dan ook 'Het Podium de Stad'. Na twaalf edities gaat het stadsfestival in 2017 ter ziele.

De laatste jaren is hij actief als regisseur en artistiek leider van het theatergezelschap De Lege Ruimte, met een voorliefde voor bewerkingen van stukken van Tsjechov. Ook de klassieker 'Wie is er bang voor Virginia Wolf', laat hij in Assen terugkeren, maar dan in een bewerking voor particuliere huiskamers.

Zomerproductie valt in water

Het laatste grote theaterproject dat Jos Visscher in Assen wil neerzetten is 'Oh, die Zee', in 2019, met een knipoog naar de Griekse tragedie de Odyssee. Een zomerproductie, met theater op verschillende plekken op de kade van de Blauwe As, en door toeschouwers te bezichtigen vanaf het water, varend op een rondvaartboot.

Twee jaar steekt hij in de voorbereiding van het zomerspektakel. Kostuums en maskers voor de spelers zijn klaar, de folders gedrukt. Maar tot een uitvoering komt het nooit. Tot groot verdriet en frustratie van Visscher valt het project in het water. Eerst door afwezigheid van de geboekte rondvaartboot, die op een Harlinger werf te lang op reparatie ligt te wachten wegens gebrek aan geld. En later door corona.

Einde Odyssee