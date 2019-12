Jongeren vermoeden brandstichting na brand in keet Tynaarlo

Jongeren vermoeden brandstichting in een keet achter een boerderij in Tynaarlo (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

Jongeren vermoeden brandstichting in een keet achter een boerderij in Tynaarlo (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

Bij een brand in een jongerenkeet is vannacht kostbare muziek- en bar-apparatuur verloren gegaan. De jongeren vermoeden brandstichting, omdat de nacht daarvoor in de keet een inbraak was. Maar de politie heeft geen sporen van brandstichting gevonden.

Keet 38 is door de jongerengroep uit Tynaarlo vier jaar geleden gebouwd op het erf van een boerderij van de vader van een van hen. Al sinds 2010 hadden ze er een onderkomen die ze langzamerhand hadden uitgebouwd. Maar nu is alles uitgebrand, zitten de gaten in het dak en is alles zwartgeblakerd.

Puinhoop

Gert Jan Ottens kijkt met een bedrukt gezicht als hij over de houtskoolresten de keet in loopt. "Een stukje verdriet is het nu. Een beste puinhoop. Gisteravond zaten we nog een borrel te drinken met een paar jongens. Om tien voor één gingen we naar huis en om half twee werd ik opgebeld dat ik moest komen omdat de keet in de brand stond. De vlammen sloegen wel 9 meter uit het dak."

De schade loopt in de duizenden euro's door onder meer muziekapparatuur ter waarde van 7.000 euro dat verloren is gegaan. Daarbij nog allerlei andere apparatuur voor de bar. De totale schade is zo'n 15.000 euro, schat Ottens. "En nu hebben we niks meer."

De brandweer denkt dat de brand is ontstaan bij een kachel in de keet. Maar die zou uit zijn geweest toen de jongelui de keet gisternacht verlieten. "Eergisteren is hier ingebroken. We hebben op Facebook gezet dat we daar camerabeelden van hebben. Er is ook iemand op te zien en het lijkt dat die persoon sporen wil uitwissen. Er is wat muziekapparatuur, de kassa en wat gereedschap van de boerderij gestolen. We hebben geschreven dat de dader tot oudjaarsdag de tijd heeft om het terug te brengen. We denken dat het geen toeval is."

Tijdelijke units

Vandaag zijn de jongeren direct aan de slag gegaan om vervanging te zoeken. Vanmiddag worden er twee tijdelijke units met een bar op het erf bij de keet geplaatst. Van de Sportvereniging Tynaarlo kunnen de jongeren nog een tent lenen om die er bij te zetten. Het oud-en-nieuwfeest kan doorgaan en wordt waarschijnlijk drukker dan ooit, maar heeft nu wel een nare bijsmaak. "We gaan er toch nog een groot feest van maken. En dan zien we volgend jaar wel hoe het verder gaat."

De politie laat weten dat het geen aanwijzingen voor brandstichting heeft gevonden. Een vervolgonderzoek gaat er daarom volgens de woordvoerder niet komen. Maar dat vindt Ottens niet bevredigend. "Wij laten het er in elk geval niet bij zitten."

Met oud en nieuw gaan de jongeren in elk geval wel carbidschieten in het land achter de boerderij. "We waren zo goed als klaar met de voorbereiding, ja en dan sta je nu voor zo'n puinhoop."