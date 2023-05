Door stikstof geteisterde nieuwe wijk Kloosterakker verwelkomt eerste bewoners

De familie Schuurman-Dammers heeft de primeur door als eerste intrek te nemen in de nieuwe Asser buurt Kloosterakker. De uitbreiding van Kloosterveen moet ruimte bieden aan 500 huizen, waarvan de eerste nu bewoond zijn. De nieuwbouw kwam niet zonder slag of stoot op gang, want de stikstofcrisis leidde tot behoorlijke vertraging van het project.

Het eerste bestemmingsplan lag namelijk in 2019 al op tafel voor de nieuwe buurt. Vlak na de presentatie van de plannen kwam de Hoge Raad met het stikstofdossier, waardoor het project enige tijd stil kwam te liggen. Mede doordat de maximumsnelheid op de snelweg werd verlaagd naar honderd kilometer per uur, ontstond er ruimte om te starten met de bouw van de woningen in Kloosterakker.

Veel animo

Al snel bleek er veel animo te zijn voor een woning in de nieuwe buurt, gelegen aan de westkant van Kloosterveen. Naast particuliere woningen zijn er ook sociale huurwoningen gebouwd, die onder andere bedoeld zijn voor jonge gezinnen.

Alle woningen in Kloosterakker zijn gasloos opgeleverd en er is een verzwaard elektriciteitsnet, zodat er voldoende capaciteit is om de woningen met elektriciteit te verwarmen en om energie op te wekken via zonnepanelen.

