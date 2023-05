Statenlid Thomas Blinde (JA21) stapt op

Een kleine twee maanden na de Provinciale Statenverkiezingen stapt Statenlid Thomas Blinde op bij JA21. Hij vertrekt uit de provinciale politiek. Blinde wil niet reageren en noemt zijn redenen privé.

Tijdens de afgelopen verkiezingen kreeg JA21 een flinke klap te verwerken. Waar de partij tijdens de afgelopen vier jaar met vijf leden vertegenwoordigd was in de Staten, hield de partij na de verkiezingen in maart één zetel over. Die ging naar Blinde, die lijsttrekker voor de partij was.

Afgesplitst

De politieke carrière van Thomas Blinde begint stormachtig. Tijdens de verkiezingen vier jaar geleden was hij de de nummer vier op de kieslijst bij Forum voor Democratie. Met zes zetels werd de partij direct, samen met PvdA en VVD de grootste in Drenthe. Blinde werd fractievoorzitter. Een jaar later valt de partij na intern gekrakeel bij de landelijk tak uit elkaar en trekken verschillende Drentse FvD'ers hun conclusie. Zij verlaten de partij en gaan als losse leden verder.

Lang blijft deze situatie niet zo. Eind 2020 besluiten Blinde, Jan Willem Drukker, Rob Camies en Harry Omlo, die een maand eerder net als Blinde Forum voor Democratie verlaten, zich aan te sluiten bij de nieuwe partij JA21. Met vier zetels behoort de partij direct bij de grootste partijen in Provinciale Staten. "Het is eigenlijk de partij die FvD had moeten zijn", vertelt Thomas Blinde destijds . Enkele dagen later voegt ook Frank Duut van OpDrenthe zich bij de partij.