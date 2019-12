Gedumpt konijn Flappie maakt het goed

Flappie werd op Eerste Kerstdag door een voorbijganger ontdekt. Het dier was bij een kinderboerderij gedumpt door zijn baasje. In de doos was nog een prei achtergelaten voor het konijn.

Nog even bijkomen

Het konijn was er destijds slecht aan toe. Hij was mager en aan de diarree, maar inmiddels gaat het de goede kant op. "Hij krijgt medicatie, extra vitamines en zit in een verwarmd hok om aan te sterken", zegt Trizin Hof van de opvang waar Flappie door de dierenambulance naartoe is gebracht. "Nog even een paar dagen laten bijkomen en dan een laatste check bij de dierenarts. Als hij gezond wordt bevonden mag hij herplaatst worden."

Hof heeft geen goed woord over voor het baasje dat Flappie achterliet. "Het is heel triest. Je denkt: hoe kunnen mensen dit doen? Hoe kun je dit verantwoorden aan jezelf?"

