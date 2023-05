Inwoners van Meppel gaan mogelijk meer belasting betalen

De gemeente is met een actieplan gekomen om de financiële situatie van Meppel te verbeteren. Die situatie is namelijk al een aantal jaar slecht. In een ranglijst van gemeenten tussen 25.000 en 50.0000 inwoners staat Meppel op het gebied van financiën op de 134ste positie, van de 141.

Geld sparen

Een van de ideeën in het plan is om meer geld te sparen. "Jaarlijks geven we gewoon 3 miljoen euro uit aan rentelasten. Dat geld kunnen we niet anders investeren. Dat is gewoon zonde", vindt De Vries. "Als we niks veranderen aan de inkomsten is het maar de vraag of we wel kunnen sparen", merkt Anouk de Vlieg namens GroenLinks op.