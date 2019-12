Verpaupering dreigt voor voormalige gasbol Emmen

De voormalige gasbol in Emmen is nu al toe aan een nieuwe verfbeurt. In 2015 hebben leden van de Toyisme Kunstbeweging de grote stalen bol nog flink onder handen genomen, maar veel sneller dan verwacht bladdert de verf af.

De oude gasbol gaat tegenwoordig als de Stip door het leven en staat nu te boek als het grootste kunstwerk van Nederland. De stichting Living Industry is eigenaar van de stalen bol langs de Dordsestraat in Emmen.

Vanaf de straat is duidelijk te zien dat de verf hier en daar los heeft gelaten. "Er is wel onderhoud nodig", constateert schilder Erwin Baas, die op verzoek van RTV Drenthe een kijkje komt nemen. "Je ziet hier en daar de oude kleur weer tevoorschijn komen. Het lijkt alsof er sprake is van een hechtingsprobleem."

Heilige vuur gedoofd?

"We beschouwen de Stip als industrieel erfgoed", zeg bestuurslid Jan Hulsegge. Maar hij erkent ook dat het heilige vuur er een beetje uit is bij de stichting, ook omdat de Toyisten uit Emmen zijn vertrokken naar Eelde. "Het lijkt nu allemaal een beetje te stokken. En wat ook niet helpt is de financiële situatie bij de gemeente. Ik vraag me wel eens af wat de Stip de gemeente nog waard is?"

Voor de gemeente Emmen is die vraag niet zo relevant. "Het kunstwerk is niet in eigendom van de gemeente en dus zijn de onderhoudskosten ook niet voor onze rekening", zegt woordvoerder Miranda Kocks. Emmen heeft alleen geld in kas voor kunst in de openbare ruimte die in beheer is bij het CBK of de gemeente zelf.