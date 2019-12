Handhaving FC Emmen is sportmoment van 2019

Genoeg te kiezen voor onze verkiezing van sportmoment van het jaar dus. We hebben de stemmen geteld en dit is jullie top-3.

Plek drie: Nederland wint Motorcross of Nations op TT Circuit

Net als vorig jaar eindigt Jeffrey Herlings op de derde plek in onze verkiezing. Vorig jaar pakte hij het 'brons' omdat hij wereldkampioen MXGP werd op het TT Circuit. Dit jaar blijkt opnieuw dat Assen de Brabander goed ligt. Samen met Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen pakt hij opnieuw een wereldtitel. Dit keer tijdens de Motorcross of Nations. Een historische titel die op ruim 14 procent van de stemmen kan rekenen.

Plek twee: Merel Freriks wereldkampioen met de handbaldames

Op de tweede plaats in onze verkiezing weer een wereldkampioen. Op het WK in Japan leverden de Nederlandse handbalsters met Merel Freriks uit Emmen in de gelederen een wereldprestatie door de wereldtitel in de wacht te slepen. Een prestatie die de vrouwen ook de titel Sportploeg van het Jaar opleverde. Toch grijpen de handbalsters met bijna 28 procent van de stemmen naast de eerste plaats in onze sportmoment-verkiezing.

Merel Freriks met haar gouden medaille (foto: RTV Drenthe / Stijn Steenhuis)

Plek één: FC Emmen handhaaft zich in de eredivisie

Nobody said it was easy, maar het lukt FC Emmen toch. Op 12 mei stelt FC Emmen nog een jaar eredivisie veilig door een overwinning op Willem II. Dankzij doelpunten van Luciano Slagveer, Hilal Ben Moussa en Michael de Leeuw wordt het 3-2 voor de Emmenaren. Eredivisievoetbal leeft in Emmen, want zo'n 2.000 supporters wachten de spelers en staf bij terugkomst op om de ploeg te huldigen. De prestatie van FC Emmen levert de club bijna 39 procent van de stemmen op en dat is, net als vorig jaar, genoeg voor het 'goud' in onze verkiezing voor sportmoment van het jaar.