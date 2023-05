In het azc aan de Kinholtsweg in Hoogeveen is vanochtend brand uitgebroken. Omwonenden van het centrum kregen een NL-Alert om ramen en deuren te sluiten.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer laat weten dat een van de units is uitgebrand en een gedeelte van het azc is ontruimd. Het NL-Alert is inmiddels ingetrokken, de brand is onder controle.