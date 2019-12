Veroorzaker dodelijk ongeluk Kasper Wulff gaat in cassatie

De 53-jarige man uit Elim die is veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A37 bij Hoogeveen gaat in cassatie. Dat bevestigt zijn advocaat Tineke Pieters.

Bij het ongeluk in december 2016 kwam de 43-jarige Kasper Wulff uit Hoogeveen om het leven. De man uit Elim werd in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van twee jaar. De rechtbank in Assen legde hem vorig jaar nog een werkstraf op.

Wanneer cassatieberoep dient is nog onduidelijk

Volgens het gerechtshof had de Elimmer 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden'. "Maar wij zijn het niet eens met die kwalificatie", aldus advocaat Pieters. Wanneer de Hoge Raad zich over deze zaak buigt, is nog niet duidelijk. "Dat duurt verschrikkelijk lang", zegt Pieters. Volgens haar is het goed mogelijk dat dat pas over anderhalf jaar gaat gebeuren.

De weduwe van Kasper Wulff, Geralda, laat op Facebook weten zwaar teleurgesteld te zijn in het cassatieberoep. "We hadden gehoopt dat er na drie jaar een einde kwam aan de zaak omtrent het ongeval waarbij Kasper om het leven is gekomen door een beschonken bestuurder. Zodat wij dit een plekje konden geven", schrijft ze.

Wat houdt cassatie in? Een cassatieberoep wordt behandeld door een zetel van 3 of 5 raadsheren van de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat uit van de feiten in een zaak zoals het hof die heeft vastgesteld. Hij onderzoekt of het gerechtshof zich aan het recht en de procesregels heeft gehouden en of het hof zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd. Als een gerechtshof daarin fouten heeft gemaakt, moet de zaak over. De zaak moet ook over als De Hoge Raad een andere uitleg geeft aan het recht dan het hof heeft gedaan. Bron: Rechtspraak.nl.

Met drank op achter het stuur

De man uit Elim had een halve liter bier gedronken tijdens het koken, toen hij op 27 december 2016 van huis vertrok om zijn vrouw en dochter op te halen uit Hoogeveen. Op de A37 bij Hoogeveen-Oost moest hij uitwijken voor een auto, die naar links ging omdat er aan de rechterkant van de weg een ongeluk was gebeurd.

De vader van Kasper Wulff was bij dat ongeluk betrokken. De 43-jarige Hoogevener was daar met zijn stiefdochter naartoe gegaan, om hem te helpen. Meerdere auto's stonden met zwaailichten op de plek van het ongeluk. Door de uitwijkmanoeuvre verloor de Elimmer de macht over het stuur. Zijn auto ramde de politieauto die op de vluchtstrook stond, daarna de auto van Wulffs vader en raakte daarna Wulff zelf. Dat gebeurde voor de ogen van zijn stiefdochter. Wulff overleed ter plekke.

Zelf verklaarde de Elimmer zich niets meer te herinneren van het ongeluk. Volgens het gerechtshof had de man langzamer moeten gaan rijden, omdat hij aan de zwaailichten had kunnen zien dat er iets was gebeurd. Bovendien nam het hof hem erg kwalijk dat hij met drank op was gaan rijden.

Lees ook: