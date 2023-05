Bijna kwart meer zelfdodingen in Drenthe in 2022

Het aantal zelfdodingen in Drenthe is in 2022 met bijna een kwart gestegen. Zestig mensen hebben voortijdig een einde aan het leven gemaakt, ten opzichte van 49 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

In Drenthe steeg het aantal zelfdodingen procentueel gezien het meest van alle provincies (22 procent). In 2020 en 2021 was er een lichte daling te zien in de cijfers. Volgens het CBS hebben sinds 2018 275 inwoners uit Drenthe zichzelf van het leven beroofd.

In Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Zeeland nam het aantal zelfs af. In alle andere provincies nam het aantal zelfdodingen toe en in 2022 werden er over het hele land 54 gevallen meer geregistreerd dan een jaar eerder, een stijging van drie procent.

Twee derde mannen

Landelijk gezien is meer dan tweederde van de slachtoffers man (1305 om 601). In de leeftijdscategorie tussen 50 en 59 jaar plegen mensen het vaakst suïcide.

"Mannen van middelbare leeftijd tussen de 40 en 70 jaar zijn een risicogroep", zegt Marcel van Kanten. Hij is projectleider van 113 Zelfmoordpreventie. "Je ziet het in alle provincies, maar hoe verder je van de Randstad afkomt, hoe meer zelfmoorden je ziet in deze leeftijdscategorie."

De groep is zo kwetsbaar omdat Nederland er in hun jeugd heel anders uit zag. "De samenleving was toen heel erg - en vooral onder mannen - als je problemen hebt, dan los je dit zelf op. Je zag ook dat het woordenschat veel minder was van mannen dan van vrouwen", aldus Van Kanten. "Ze gebruikten minder woorden. Deze mannen leerden hun zonen ook weer dat je niet moet zeuren, je een mietje bent als je over gevoel praat. Enz. enz."

Nu maken mannen dus deel uit van een andere samenleving. "De ene groep mannen lukt dat om daar aan te wennen, de anderen niet. Die krijgen stress en praten niet en zien dan soms geen uitweg meer.

Het is een groep waar 113 Zelfmoordpreventie veel zorgen over heeft en ook een van de moeilijkste groepen om te bereiken. "Het blijft zoeken naar het bereiken van deze groep. Maar ook hoe je ze kan bereiken."

Drentse boeren