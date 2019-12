Bezuiniging op bibliotheken Tynaarlo na vier jaar strijd van de baan

De bezuiniging van 135.000 euro op de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo is definitief van de baan. De vestigingen in Eelde, Zuidlaren en Vries blijven overeind en ook de bibliotheken in negentien scholen blijven voortbestaan.

Het college van B en W heeft de geplande bezuiniging die in 2022 doorgevoerd moest worden weer teruggedraaid. Bedoeling is nu dat de bibliotheken in Tynaarlo een omslag maken en een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor inwoners worden.

Sociaal knooppunt

"In plaats van een traditionele uitlener van boeken, moeten de drie vestigingen een sociaal knooppunt worden voor onderwijs, welzijn en cultuur", zegt wethouder Oetra Gopal. "Het moet een plek worden waar je een kopje koffie drinkt, de krant leest en dorpsgenoten ontmoet. En waar je trainingen en cursussen volgt, en waar een breed scala aan activiteiten wordt georganiseerd."

Bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk van Biblionet Drenthe is blij dat er na jaren strijd eindelijk duidelijkheid is. "Zo zeg, wat heeft dat ons een energie gekost. Vier jaar hebben we ertegen moeten strijden, terwijl we al veel langer plannen hadden om de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo een nieuwe rol te geven. Maar zolang die forse bezuiniging ons boven het hoofd hing, konden we daar niet mee aan de slag. Zo zijn we in Aa en Hunze en Noordenveld al veel verder met de nieuwe rol van de bibliotheken."

Wel ingeleverd

De korting van 135.000 euro op het bibliotheekwerk in Tynaarlo had volgens Van der Tuuk vergaande gevolgen gehad. "We hadden Eelde of Zuidlaren moeten sluiten. Of we hadden onze bibliotheken in negentien scholen moeten schrappen. Want ergens moest dat geld vandaan komen. Gelukkig is het zover niet gekomen."

Wel heeft de bibliotheek de afgelopen jaren al een deel van haar budget moeten inleveren. "In totaal wilde de gemeente 280.000 euro op het bibliotheekwerk bezuinigen. De eerste 145.000 euro zijn we de afgelopen jaren al kwijtgeraakt. De rest blijft ons nu gelukkig bespaard, zodat we nu aan de slag kunnen met onze toekomst."

100.000 euro van de provincie

Voor het college van B en W is het ook van belang geweest dat de provincie Drenthe tot met 2022 bibliotheken op het platteland steunt met een bijdrage van 100.000 euro. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente zelf niet bezuinigt. "Maar vanaf 2023 is het onzeker of dit provinciale geld beschikbaar blijft. Dus is het misschien nodig om daarna toch weer keuzes te maken", stelt het college van B en W van Tynaarlo. "Het is belangrijk dat ook de provincie, gemeenteraad en bibliotheek hiervan bewust zijn."

Verhuizing Eelde

Bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk wil daar nu nog niet aan denken. Eerst wil ze aan de slag met de omvorming van de bibliotheken in Eelde en Zuidlaren. "Met Eelde willen we graag vanuit 't Punthoes verhuizen naar het nieuwe Cultuurhuis dat in het dorpshuis van Eelde-Paterswolde komt. Als alles meezit, lukt dat komend jaar nog." In Zuidlaren was de bibliotheek volgens Van der Tuuk al een eind op weg om daar een dorpshuiskamer van te maken. "Nu de bezuiniging definitief is teruggedraaid, willen we daar komend jaar verbouwen, zodat die dorpshuiskamer er nu ook echt kan komen."

In totaal krijgt de bibliotheek Tynaarlo de komende jaren ruim vier ton. En daar komt de provinciale bijdrage van 100.000 euro bij.

