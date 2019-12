De natuur in 2019: De mooiste beelden uit de Drentse natuur

Allerlei (wild)camera's verspreid over de provincie legden het afgelopen jaar een bonte verzameling dieren vast. Onderstaande compilatie laat enkele van de hoogtepunten zien.

Winterwonderland

We begonnen het jaar met de winterbeelden van Arjen Siepelinga die tijdens een wandeling rond het Zuidlaardermeer een vos en enkele reeën spotte. Behalve het witte landschap valt het witte achterwerk van de reeën op, ook wel spiegel genoemd.

Oehoe-kuikens

In de lente werd in het Drents-Friese Wold een nest met drie oehoe-kuikens ontdekt. Een primeur voor de provincie! Volgens oehoe-expert Hans Hasper blijkt uit studies dat oehoes vrij dicht in de buurt blijven van waar ze geboren zijn broeden. "Er is dus een reële kans dat er een oehoe-populatie in Drenthe komt." Wie weet hebben we volgend jaar weer oehoe-kuikens voor de camera.

Wilde wasbeerhond

In de buurt van Zeegse legde Roy Smeenge een wilde wasbeerhond op camera vast. Een bijzonderheid, omdat er in ons land nauwelijks beelden van zijn. Boswachter Pauline Arends verwacht wel dat de wasbeerhond in de toekomst een normaler verschijnsel wordt. "Ze passen tussen de andere zoogdieren in Nederland. Het is een echte scharrelaar en eet wat voorhanden is, zoals ratten en muizen maar ook plantaardig voedsel."

Schone boommarter

Tot slot keken we mee met een boommarter 'in de wasstraat'. Cindy de Jonge denkt dat de boommarter zich vergiste in de diepte van de modder en het water langs een van de beken van de Drentsche Aa. Na zijn modderbad gebruikt hij een boomstam om zichzelf schoon te schrobben.

