Komst distributiecentrum Oranjedorp levert 13 zienswijzen op

In de ogen van dorpsbewoners voldoet de komst van het gebouw niet aan de uitgangspunten van het bestaande bestemmingsplan, laat dorpsbestuurder Corina Vinke weten. "In dat opzicht moet je denken aan onder meer de afstand, de veiligheid en de impact op flora en fauna." Vandaar dat de vergunningverlening wordt aangevochten middels een zitting bij de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Emmen.

Constructieproef

De initiatiefnemer van het centrum, het bedrijf Solidiam, start binnenkort met een constructieproef op de betreffende locatie aan de Bellstraat. Volgens Vinke gaat het om een installatie van 25 bij 25 meter. Er is volgens haar gedacht aan een voorlopige voorziening, maar in deze fase haalt dat nog niets uit. Toch wordt het middel in het achterhoofd gehouden. Vooral als de afhandeling van de zienswijzen veel tijd in beslag gaat nemen.