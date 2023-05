Culturele jaar De Wolden ingeluid met plaatsen van wensen kinderen bij kunstwerk

Ilse ter Haag had op haar grijze bordje de tekst 'hondenpoep opruimen'. Bij het spelen trapt ze namelijk regelmatig in de hondenstront. "Ik vind dat de hondenpoep moet worden opgeruimd", zegt ze. "Wat mooi dat kinderen dat zelf aangeven. Dat vind ik een zeer waardevol signaal", reageert cultuurwethouder Albert Haar.

Al geeft hij aan dat het probleem van de hondenpoep nog niet zo eenvoudig is aan te pakken. "Handhaven is moeilijk. Je kunt moeilijk achter iedere hondenbezitter aanlopen en hierop wijzen. Hier ligt echt een taak voor de eigenaren van honden. Omwille van de kinderen zouden we er wat aan moeten doen. Als iedereen die een hond had een zakje meenam, was het probleem opgelost", aldus Haar.