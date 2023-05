Zwoegen op Stad en Esch in Diever voor de eindexamens: 'Ik ben er wel klaar voor'

Belangenorganisatie LAKS maakt zich daarom zorgen over de examens van dit jaar. "Vanaf december ontvingen we signalen van leerlingen dat zij zich onvoorbereid voelen vanwege de coronapandemie, die veel lesuitval tot gevolg had", zegt bestuurslid Rafke Hagenaars van LAKS. Ook kampen scholen volgens haar met docentenuitval vanwege het lerarentekort.

'Ballast richting de eindexamenzaal'

"Een hele vervelende combinatie, want daardoor kan die achterstand niet worden weggewerkt. Leerlingen voelen dat heel erg als een ballast, wat ze meenemen richting de eindexamenzaal." Deze situatie is vooral zorgelijk voor vmbo-leerlingen, aldus Hagenaars. "Zij hebben hun hele schoolcarrière in coronatijd meegemaakt. Voor havo en vwo kwam dat iets later."

De scholierenorganisatie pleitte voor versoepelingen voor eindexamenleerlingen en startte een petitie, die meer dan 10.000 keer werd ondertekend. Maar minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs ging daar niet in mee.

'Ze balen ervan'

Ook de eindexamenleerlingen in Diever zullen het dus met een 'normale' situatie moeten doen. "Ze vinden dat wel jammer", vertelt docent economie Gonnie Room. "Ze hadden gehoopt dat ze een soort regeling zouden krijgen, net zoals de afgelopen jaren het geval was. Ik merk dat ze daarvan balen."

Room ziet dat de leerlingen van haar school veel last hebben gehad van de coronaperiode. "Ze hebben lang thuisgezeten en daardoor wel achterstand opgelopen", denkt ze. Scholieren hebben volgens haar vooral een knauw gekregen op sociaal gebied. Toch denkt Room dat ze er klaar voor zijn. "Ze staan er goed voor en ze hebben een goede voorbereiding gehad", aldus de lerares.

'Het zou goed moeten komen'

Dat laatste beaamt een van haar leerlingen, Marc Grit. "Ik heb oefentoetsen gemaakt en daar kwamen goede resultaten uit. Dus het zou wel goed moeten komen", denkt hij. Toch vindt ook hij het jammer dat er geen versoepelingen zijn dit jaar. "Maar we hebben vier jaar lang best goed online les gehad. Al hoop ik dat we, als we een onvoldoende halen, nog wel een paar punten extra krijgen."