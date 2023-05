Piek dode vogels in De Onlanden voorbij, maar boswachter is niet in jubelstemming

Geen honderden maar slechts een tiental dode vogels vond Natuurmonumenten gisteren in De Onlanden. Het is volgens boswachter Bart Zwiers een flinke meevaller, nadat eerder deze week de teller tussen de twee- en driehonderd stokte. "Het lijkt er op dat de piek is geweest."

Toch blijft de polonaise uit. "De afdronk is dat dit doodzonde is voor de natuur", zegt Zwiers. "Bovendien moeten we concluderen dat de regie ontbrak. We wisten niet waar we met de kadavers naartoe moesten. Vervolgens verwacht ik dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid voorlichting wordt gegeven aan mensen over de vogelgriep. Dat je de vogels niet zonder bescherming moet vastpakken en dat je je hond aan de lijn moet houden."

Natuurmonumenten heeft dat zelf uiteindelijk gecommuniceerd. "Maar ik vind dat een taak van de overheden", meent Zwiers. "Wij hebben het immers te druk met het opruimen van de dode vogels."

Besmettingskans laag houden

Gisterochtend is het natuurgebied doorzocht door middel van een drone. "Dat doen we om verstoring van het gebied zoveel mogelijk te beperken", legt Zwiers uit. "In totaal hebben we dus zo'n tien vogels gevonden. Die laten we liggen. Dat heeft te maken met de afweging die we op het gebied van verstorings- en besmettingskans maken."

De komende tijd blijft Natuurmonumenten het gebied met een drone monitoren. Zwiers weet dat de kans groot is dat De Onlanden vaker met de vogelgriep te maken krijgt. "De griep breidt zich steeds uit. Van ganzen, naar zwanen, naar kokmeeuwen. Wie zegt mij dat straks de roeken in dorpen en steden niet uit de bomen vallen? Dan heb je nog een groter probleem. Je wil de besmettingskansen voor mensen zo laag mogelijk houden. Juist daarom vind ik dat de samenwerking tussen natuurorganisaties en overheden op dit gebied, beter moet."

Alert

De pakken en mondmaskers blijven paraat bij Natuurmonumenten. "Wij zijn voorbereid op dit soort situaties en dat moeten we ook blijven."