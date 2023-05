Buurtbewoners Wolfsbos Hoogeveen maken acteerdebuut in De Tamboer

Na weken repeteren is het dan zover. Buurtbewoners van de wijk Wolfsbos in Hoogeveen mogen de planken op in theater de Tamboer. Ze doen mee aan het initiatief De Wijk de Wereld. Een project waarbij de buurt bij elkaar wordt gebracht door middel van een voorstelling.

Voordat het spektakel begint komen alle deelnemers nog even bij elkaar op het grote podium in De Tamboer. "Om elkaar even op te peppen", vertelt projectleider Leonne de Jong. In totaal treed de groep drie keer op, van donderdag tot en met zaterdag. De eerste sessie is een try-out. "Dus we kunnen nog wat foutjes maken, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren", lacht een van de deelnemers.

Zenuwen

Op het grote podium gaat een groep aan de slag met een toneelvoorstelling. Ze spelen gekke typetjes na die een plekje zoeken in de schouwburg. Om acht uur komen de eerste bezoekers, ze oefenen daarom nog wat. De één is zenuwachtiger dan de ander. "Ik begin de zenuwen wel een beetje te voelen, maar ik heb er ontzettend veel zin in", vertelt Mohammed. Medespeler Jainy noemt het gezonde spanning. "Ik kijk echt uit naar het optreden."

Theatergroep De Wijk de Wereld duikt elk jaar een wijk in om de meest lokale verhalen verhalen naar het theater te brengen. Dat deden ze altijd in Groningen, maar nu komen ze voor het eerst naar Drenthe. De wijk Wolfsbos in Hoogeveen krijgt de primeur. "Eén verhaal gaat over een man die uit de buurt komt en speciale instrumenten maakt. Die gaat daarmee optreden", legt De Jong uit. "Maar we hebben ook een scene gemaakt over Molukkers die naar Hoogeveen zijn gekomen en in de straat de Nachtegaal hebben gewoond."