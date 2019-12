Ontdekking gezin Ruinerwold is nieuwsmoment van het jaar

Wie de kop leest, weet al hoe dit afloopt, maar voor de opbouw van spanning beginnen we toch met nummer drie.

Plek drie: Kenan gered uit puin grillroom

Drenthe en misschien wel heel Nederland slaakte een zucht van verlichting toen zaterdagavond 7 december het nieuws naar buiten kwam dat de 5-jarige Kenan onder het puin van een ingestorte grillroom in Coevorden vandaan was gehaald. De jongen zat op dat moment urenlang bekneld. Door een reddingswerker werd het moment later omschreven als 'een moment van euforie'. Dat het moment indruk heeft gemaakt op jullie blijkt uit jullie reacties op onze verkiezing. De bevrijding van Kenan kreeg 15 procent van de stemmen. Inmiddels is het jongetje weer thuis. Vorige week werd bijna 2.000 euro ingezameld om de familie van Kenan te helpen.

Plek twee: de boerenprotesten

De boeren bezetten behalve de snelwegen ook de tweede plaats in onze verkiezing met hun protesten. Ze kwamen dit jaar meerdere keren in actie tegen de regelgeving rondom stikstof. In oktober trokken de boeren massaal met hun trekkers naar provinciehuizen en naar Den Haag. In december gingen ze weer de weg op. Dit keer blokkeerden ze samen met 'de bouwers' grote delen van de snelweg wat fikse files opleverde. Voor bijna 23 procent van de stemmers was dit het nieuwsmoment van het jaar.

Plek één: ontdekking van 'boerderijgezin' in Ruinerwold

Ruinerwold is in oktober even wereldnieuws. In een boerderij in het dorp wordt een man met vijf kinderen ontdekt. Het gezin woont al negen jaar in een afgesloten ruimte in de woning. De familie wordt ontdekt nadat het oudste kind zich meldt in een kroeg. De café-eigenaar knoopt een gesprek met hem aan en tipt uiteindelijk de politie. De volgende dag is Ruinerwold behalve op RTV Drenthe ook ineens nieuws op de BBC, ABC Australia en The Guardian. De ontdekking van het gezin maakt wereldwijd indruk en dat is in onze verkiezing niet anders. Ruim 54 procent van de stemmers koos voor dit nieuwsmoment.