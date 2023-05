Emmen weert huizenjagende beleggers met opkoopbescherming

De gemeente Emmen voert opkoopbescherming in binnen de wijken Emmermeer, Angelslo, Emmerhout en Bargeres. De maatregel is bedoeld om vooral beleggers te ontmoedigen woningen weg te kapen voor de neuzen van starters en middeninkomens. Het beleid geldt voor een periode van vier jaar voor vastgoed tot een waarde van 250.000 euro.

Kopers van huizen in deze prijsklasse dienen minimaal zelf vier jaar lang in de woning te wonen. Verhuur van een dergelijke woning is alleen toegestaan als de eigenaar een vergunning heeft en onder voorwaarde dat de verhuur 'redelijk' is ten overstaan van het lokale woningaanbod.

Op de woningmarkt in Emmen is er nog steeds sprake van drukte en schaarste wat betreft goedkope woningen. Vooral starters en jongeren grijpen vaak naast een goedkope woning, doordat beleggers met net iets diepere zakken huizen opkopen. Emmen is wat dat betreft in trek, vooral omdat gemeenten zoals Assen, Zwolle en Groningen al beschermingsmaatregelen hebben getroffen. In Emmen hadden investeerders tot nu toe nog vrij spel.

Roofgoed

Vooral het woningaanbod in de vier eerder genoemde wijken blijkt roofgoed te zijn. De woningen zijn daar het goedkoopst en daarom in trek. Bijkomend probleem is dat de leefbaarheid lijdt onder de particuliere verhuur in de vier Emmer wijken. Hoe meer er wordt verhuurd, des te meer sociale problemen zich voordoen, valt de gemeente op. De gemeente heeft daarom ingezet op bescherming van het woningaanbod tot 250.000 euro.

Ongeveer driekwart van de particuliere verhuur valt momenteel binnen deze categorie. De gemeente schat dat met de opkoopbescherming 85 procent van de woningen in drie wijken beschermd wordt. In Emmermeer is dat iets lager (65 procent).

Zelfbewoningsplicht

De verordening geldt voor een periode van vier jaar. Mocht na die periode opnieuw sprake zijn van een scheve situatie, dan kan de gemeenteraad beslissen om de maatregel te verlengen.

D66 pleitte al in 2021 voor onderzoek naar een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw. De partij vond medestanders in GroenLinks, Wakker Emmen, SP en 50Plus, waarop het college besloot maatregelen te nemen. Sinds januari 2022 maakt landelijk beleid het mogelijk voor gemeenten om dit daadwerkelijk door te voeren.

Beleggers hebben elders nog steeds de ruimte

In andere delen van Emmen hebben beleggers nog de ruimte. Er wordt daarom rekening gehouden dat de belangstelling van investeerders zich verplaatst naar andere wijken. Emmen houdt daarom een oogje in het zeil. Mocht er in andere wijken of locaties ook schaarste optreden, kan het beleid hier alsnog aangepast worden.