Anderhalf jaar cel voor docent die seks had met 15-jarige leerling

Een 31-jarige docent van de christelijke scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal moet anderhalf jaar de cel in voor het misbruik van een 15-jarige leerlinge van die school. De rechtbank rekent het de docent zwaar aan dat hij zijn professionele afstand niet heeft kunnen bewaren en meerdere malen in een een klaslokaal en de gymzaal seks heeft gehad met de leerlinge.