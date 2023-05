Verdachte vlucht na overval in Leek, zoekactie op Landgoed Nienoord

Museumdirecteur Geert Pruiksma heeft in het historische pand al ruimtes gecontroleerd en afgesloten. "Als je zeker weet dat iemand ergens niet is, dan kan je dat beter afsluiten. Dat doen we niet uit angst, maar zo voelen mensen zich hopelijk toch veiliger", zegt de directeur tegen RTV Noord . Hij hoopt vooral dat de medewerkers van de Primera er niets aan overhouden. "Dat zijn zulke lieve mensen, die iedereen in het dorp kent."

Pruiksma ziet flink wat mensen om het landgoed staan. "Ik verbaas me erover dat er nog zo'n oploop is aan de ingang." Naast toeschouwers staat er ook veel politie, en zijn alle paden en lanen van het landgoed afgesloten. "Maar", zegt Pruiksma, "het gaat om meerdere hectares, hij kan best via een plank over een sloot zijn gekomen en al weg zijn."