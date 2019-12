Begin volgend jaar 'go or no-go' voor ijs- en skicomplex in Assen

"We zitten al jaren in een proces van overleg. Er lagen concrete plannen, maar die zijn weer in de lade beland nadat Hoogeveen de provinciale bijdrage van 5 miljoen euro kreeg toegewezen voor een overdekte ijsbaan. Nu dat plan in Hoogeveen definitief gestrand is, zijn we toch aan het kijken wat er in Assen in de toeristisch recreatieve zone (TRZ) bij het TT Circuit op dat gebied nog mogelijk is. Daar willen we als gemeente graag ontwikkeling van grote publiekstrekkers op recreatief gebied, en dat komt maar moeizaam van de grond. We zijn nu in gesprek met verschillende partijen. Maar op een bepaald moment moet je de knoop doorhakken, of het nu een go or no-go is", aldus Pauwels.

Sneeuw, ijs en karten

Volgens de wethouder praat een aantal partijen alweer een aantal maanden over een overdekt complex met leisure, waarin sneeuw en ijs nadrukkelijk een rol spelen. Maar het is volgens Pauwels niet hetzelfde plan als IceWorld Drenthe, dat VolkerWessels in 2016 presenteerde. Dat plan bestond uit een groot sneeuwattractiepark met een 400 meterschaatsbaan, een ijshockeyhal, een ijsklimwand en skihal. Het plan werd destijds geraamd op 40 miljoen euro. De hoop was toen gericht op de provincie, en de provinciale bijdrage van 5 miljoen euro. Maar Assen verloor toen de ijsbaanstrijd van Hoogeveen. In het nieuwe plan zou het gaan om een grootschalig overdekt attractiepark met sneeuw, ijs, een kartbaan en een hotel. Een 400 meterwedstrijdbaan lijkt niet haalbaar.

IceWorld Drenthe is van de baan, maar een overdekt atrractiecomplex met sneeuw en ijs bij Assen is nog in onderzoek (foto: impressie: VolkerWessels)

Op grond TT World

Koenen Bouw, een dochteronderneming van VolkerWessels, is er weer bij betrokken, net als SnowWorld, dat meerdere skibanen in het land exploiteert. Ook de grondeigenaren, die ooit plannen hadden voor TT World, zitten aan tafel bij de verdere planontwikkeling. Zij kochten destijds grond in de voormalige noordlus van het TT Circuit. Het project zou nu in dit gebied gerealiseerd moeten worden, en niet langer aan de overkant van de weg De Haar, op gemeentegrond. Daar was aanvankelijk wel IceWorld Drenthe gepland.

Volgens wethouder Pauwels wil ze in januari, of anders uiterlijk februari, horen of een overdekt complex met sneeuw en ijs bij Assen realistisch is. "Je wil uiteindelijk toch naar een resultaat toe. Daarom zouden we graag in de eerstkomende maanden willen horen in hoeverre het een haalbaar traject is. En moet er dan toch iets nader onderzocht worden, waardoor je iets later uitkomt, dan kan dat. Maar op een gegeven moment wil je ook verder. En gezien de financiële situatie waar we als gemeente momenteel inzitten, kunnen we die miljoenen die we hebben gereserveerd voor ijs in Assen, heel goed gebruiken."

Lees ook: