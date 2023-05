Het broeit weer bij theaterspektakel Veenbrand: voorstellingen in zomer 2024

Het vuur gloeit weer onder het veen. De makers van muziektheaterspektakel Veenbrand hebben na jaren van gedwongen coronastilte de draad weer opgepakt. De voorstelling staat gepland voor augustus en september 2024. Voor dit najaar wordt er alvast werk gemaakt van een voorproefje.

De plannen voor Veenbrand werden al in 2019 gepresenteerd met de bedoeling een jaar later in première te gaan. Het stuk zou op vier locaties in het Rensenpark worden opgevoerd, met daarbij een glansrol voor de centraal gelegen savanne.

De gemeente Emmen en provincie zegden hun steun toe aan de productie en in januari 2020 mochten lokale (amateur) acteurs zich melden. Ruim 100 mensen deden een gooi naar een rol in de muziektheater-productie.

Maar zoals bij zoveel evenementen ging het licht op rood door het gevreesde virus. Sinds de versoepeling van de coronarestricties bleef het rustig rond de productie. Zou de Veenbrand als een nachtkaars zijn uitgegaan? Nee, luidt het antwoord.

Producent Sjoek Nutma, initiator/componist Chris Fictoor en de rest van het organiserende team hebben nooit de handdoek in de ring gegooid. Nutma: "We hebben voortdurend uitgekeken naar mogelijkheden om toch door te kunnen pakken." Fictoor: "Sommige verhalen moeten gewoon verteld worden. En dit is er eentje, vinden wij."

Nooit gedoofd

Begin deze maand kwam er weer leven in de website van Veenbrand, waarvan de tekst is geschreven door Dick van den Heuvel (musicals Turks Fruit en Ramses). Na twee jaar stilte stond daar ineens de mededeling dat 'het weer broeit' wat betreft Veenbrand. "De coronacrisis en de naweeën hebben de plannen rondom Veenbrand parten gespeeld. Maar het vuurtje is bij ons team nooit gedoofd. Het broeit weer." Veel meer dan dat was het niet, maar Nutma en Fictoor lichten nu een definitief tipje van de sluier op.

Grootste veenbrand in Drenthe

Nutma: "Vanochtend hebben we een bestuursoverleg gehad en we willen Veenbrand voor volgend jaar gaan realiseren." Dertien voorstellingen van half augustus tot half september. Mogelijk meer bij voldoende belangstelling, aldus de twee.

Het theaterstuk vol zang, dans, muziek en spektakel speelt zich af tegen de achtergrond van de brand die het veengebied rondom Valtermond in mei 1917 volledig in de as legde. Zestien mensen kwamen om het leven, meer dan tachtig huizen werden vernield en honderden hectares veen en turf gingen in vlammen op. De brand duurde vier weken en ging de boeken in als de grootste veenbrand uit de Drentse geschiedenis.

Tussen drang en dwang

Binnen dat historische verhaal worstelen de drie hoofdpersonages met de keuzes waar ze voor staan. Fictoor: "Een van die rollen is een jonge vrouw, die eigenlijk wel weg wil uit die regio." Ze wil graag haar passie volgen: tekenen. Maar als ze in het veengebied blijft, ziet ze weinig kans om die droom waar te maken. Fictoor: "Tegelijkertijd wil ze zich loyaal opstellen tegenover haar familie en haar omgeving." Het zijn dit soort dilemma's die de boventoon voeren in het verhaal.

Nutma omschrijft het als een spagaat tussen dwang en drang, waarbij er een koppeling gemaakt wordt naar het heden. "Noord-Nederland kampt met de zogenaamde braindrain. Jongeren die hier wegtrekken omdat ze hun talent of passie willen volgen." En dat valt niet altijd mee als je alles wat je lief is achter je moet laten. Of dat je geketend bent door dwingende verplichtingen. "Het is een thema waar ook de jongeren van nu zich in herkennen."

Uitbarsting

Om die reden wordt ook het onderwijs betrokken bij Veenbrand. Zo hebben paboleerlingen van NHL Stenden onder meer lespakketten voor het basisonderwijs samengesteld. Met als inzet het nog beter op de kaart zetten van de regionale historie en cultuur.

De titel van het stuk is in dat geval tweeledig, verduidelijkt Fictoor. De historische veenbrand is een metafoor voor die passies en tweestrijd die smeulen in ieders hoofd. Het broeit en broeit en opeens komt alles tot uitbarsting in een allesverzengende vlammenzee.

De productie is inmiddels wel aangepast. Aanvankelijk kende het stuk drie verschillende prologen op verschillende plekken in het park, met elk een andere hoofdrolspeler. Bezoekers kiezen eerst één proloog uit die ze willen bekijken. De finale zou dan plaatsvinden op de savanne. Dat is inmiddels gewijzigd, aldus beide theatermakers. Het wordt één locatie, waar het volledige spektakel wordt opgevoerd.

Opwarmertje

Bij wijze van opwarmertje gaat Veenbrand aankomend najaar starten met een werktheater, waarbij delen van het stuk worden opgevoerd. Nutma: "Het idee is om alvast warm te draaien. Nee, dat doen we niet in het Rensenpark. Het wordt een binnenlocatie ergens in de omgeving van Emmen. Waar dat is zeggen we eerst nog niet." Ook zijn er in het najaar en voorjaar weer audities voor regionaal acteertalent.

In de aanloop naar de totstandkoming van Veenbrand, zijn er wel al kaarten verkocht. Fictoor kan alle kopers geruststellen. "Ze zijn allemaal nog geldig. Ook al zijn ze vergeeld." De organisatie heeft bovendien een uitgebreide administratie bijgehouden van elk verkocht ticket. Nutma: "Mensen krijgen allemaal nog een seintje, dat komt goed."