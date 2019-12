'Dat de griepepidemie op komst is, is overduidelijk'

Het lijkt erop dat we ons kunnen opmaken voor een griepgolf. Bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) steekt het influenzavirus de laatste tijd vaker de kop op. "We merken dat heel lokaal op onze spoedeisende hulp", zegt WZA-longarts Sander de Hosson. "Daar doen we incidenteel metingen of griep kan worden vastgeld."

Volgens De Hosson is er bij negen mensen griep vastgesteld. "Dat is een duidelijke stijging, dus we denken dat de griepepidemie aanstonds is. Landelijk is 'ie er nog niet, maar in ons ziekenhuis zijn we wel scherper aan het testen."

Overduidelijk

Bij de ziekenhuizen van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal is nog niet sprake van een epidemie, maar houden ze er al wel rekening mee. "Dat de griepepidemie in aantocht is, of misschien zelfs al wel begonnen is, is overduidelijk", zegt woordvoerder Lars Wormgoor. Volgens Wormgoor kun je aan de kinderafdeling zien of er griep op komst is. "Als de kinderafdelingen vol zitten, dan weet je dat. Bij ons liggen die ook echt wel vol."

In 2018 hadden ziekenhuizen hun handen vol aan alle griepgevallen. "Dan krijg je ook het tweede probleem van zo'n epidemie: het ziekteverzuim onder je eigen personeel", vertelt Wormgoor. "Je raakt dan versneld vol, omdat je eigen mensen ook ziek worden. Er zijn dan wel bedden genoeg, maar die kun je niet allemaal bemensen."

Ziekenhuispersoneel kan zich laten inenten

Personeel kan zich daarom gratis laten inenten tegen de griep. "Dat gebeurt ook in toenemende mate", aldus Wormgoor. "Dat helpt ook, maar natuurlijk nooit 100 procent." Volgens de Treant-woordvoerder is het wel altijd een beetje gokken welk griepvirus precies rondgaat. Zo was er in het verleden een griepvariant die niet werd gedekt door het vaccin. "Maar dit jaar mag het RIVM voor het eerst met een viervoudige cocktail inenten."

Ook het WZA roept medewerkers op zich in te enten. "Je kan het niet verplichten, maar je ziet dat veel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep", vertelt longarts De Hosson. "Exacte aantallen weet ik niet, maar het zijn meer mensen dan vorig jaar."

Hoewel griep natuurlijk niet helemaal te voorkomen is, heeft De Hosson nog wel wat tips om de ziekte zoveel mogelijk buiten de deur te houden. "Leef gezond, drink weinig alcohol en beweeg veel", legt hij uit. "Als je toch ziek bent, of veel moet hoesten, hoest dan in je elleboog. En goed je handen wassen!"

GGD Drenthe

De GGD Drenthe laat weten nog niet bekend te zijn met een aanstaande griepepidemie. "We zien wel een toenemend aantal patiënten, maar dat wordt vooral veroorzaakt door verkoudheid. Echte griep is er nog niet", zegt Jorien van Pelt van de gezondheidsdienst. "Als ik kijk naar de laatste cijfers, dan zitten we nog onder de grens van wanneer we spreken van een epidemie."