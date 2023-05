Pancratiuskerk in Diever verkoopt leien daken om restauratie te bekostigen

De Pancratiuskerk, ook wel de Kathedraal van Drenthe genoemd, is gebouwd in de negende eeuw. Rond 1950 is de kerk compleet gerestaureerd. Sinds die tijd liggen ook deze leien op het dak. "Die zijn nu op", zegt kerkrentmeester Jaap Ruiter. Na zeventig jaar worden ze broos, brokkelen er stukjes af. En krijg je misschien lekkage. Om dat voor te zijn, gaan we nu alle leien vervangen van het dak."