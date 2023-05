Bovenkant van Boazbrug in Meppel is ingestort door houtrot

Houtrot. Dat is de oorzaak waarom de bovenkant van de Boazbrug in het centrum van Meppel in februari is ingestort. Daarbij kwam een voorbijganger ten val, maar na onderzoek in ziekenhuis bleek er 'geen reden tot medische zorg'.

De gemeente Meppel heeft een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de oorzaak van het instorten van de houten brug. Dat blijkt dus houtrot te zijn. En de houtrot is dan weer ontstaan door zwammen. Aan beide kanten van de brug zat houtrot op de balken.

"Dit treedt op bij een langdurig hoog houtvochtgehalte van meer dan 20 procent", luidt de conclusie van het onderzoek. Een beschermlaag op het hout lijkt de schuldige. Vocht dat via scheuren in het hout is gekomen, kon door die beschermlaag slecht weer naar buiten. Daardoor was er constant een hoog 'houtvochtgehalte'.

De brug dateert uit 1992. "In de tijd dat de brug gebouwd is, werd het aanbrengen van een beschermlaag geacht levensduur verlengend te werken", schrijven de onderzoekers. Echter: "In de loop der tijd is gebleken dat dit ook averechts kan werken." Net zoals bij de Boazbrug dus.

Brug gaat eruit

Inmiddels is de brug weer begaanbaar voor fietsers en voetgangers. Daarvoor is de hele bovenkant van de brug eraf gehaald.

De brug kan echter nu niet open. Dat betekent dat boten niet uit of in de Meppeler gracht kunnen. Voor de boten die er nu liggen is dat geen problemen, die hebben er een vaste ligplaats.