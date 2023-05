Veenhuizer conferentie moet leiden tot meer inspraak van kinderen in politiek

Het thema van de conferentie. was 'Opgroeien in armoede' en werd ingeleid door onderzoeker Erik Meij. Hij werkte onder meer aan de Rijksuniversiteit Groningen en hield zich bezig met de effecten van armoede op kinderen. Die effecten zijn aanzienlijk, vertelde hij. "Eén op de dertien kinderen groeit op in een huishouden met een laag inkomen. Zij leven gemiddeld zeven jaar korter dan andere kinderen."

Veenhuizen logische plek

Organisator Anita van der Noord vindt het logisch dat een Kinderrechten Conferentie juist in Veenhuizen wordt georganiseerd. "Vroeger kwamen kinderen uit Amsterdam hierheen om onderwijs te krijgen, zodat ze mee konden draaien in de maatschappij."

Hoewel de situatie in 200 jaar aanzienlijk verbeterd is, vindt Van der Noord dat de positie van kinderen nog steeds beter kan. "Kinderen moeten meer een stem krijgen. Het gaat immers om hun toekomst."

Herhalen, herhalen, herhalen

Op de conferentie kwamen vooral beleidsmedewerkers en -makers van Drentse gemeenten af. "Maar ook mensen van jeugd- of maatschappelijke organisaties", zegt Van der Noord. "Het is goed om hier breed over na te denken, want kinderen moeten in de gehele maatschappij een stem kunnen krijgen."