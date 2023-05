Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ook kan je tijdens de ROEG! Dag de boswachters die vaak in de uitzending zitten ontmoeten en wordt er een speciale ROEG!-uitzending gemaakt waar je aan mee kan doen. Aanmelden voor de ROEG! Dag zelf is niet nodig. Je kunt dus gewoon langskomen in het bezoekerscentrum.

Muziek en motoren

Muziek, motoren, modder en stof. Zomaar wat ingrediënten van de Crisis Cross in Veeningen. Het hele weekend staat bol van de muziek en ronkende motoren. Overdag kan je genieten van de verschillende raceklassen en zowel overdag als in de avond kun je je laven aan de klanken van onder andere Jan Biggel, DJ Grandezza, en de Heinoos. Het hele weekend gaat het los in Veeningen.

Vlaggen

Niet echt een activiteit, maar toch mooi om te zien. Ben je in de Veenkoloniën of rijd je er toevallig in de buurt, ga dan even door Nieuw-Buinen. Het dorp bestaat eind deze maand 200 jaar en ter gelegenheid van het jubileum hangen ze zaterdag het hele dorp vol vlaggetjes. Dat houdt in dat vanaf zaterdag zo'n 40 kilometer aan vlaggetjes door het dorp hangt. Kijk je graag naar werkende mensen, ga dan zaterdag overdag even door het dorp. Lijkt je het vooral leuk om de vlaggetjes te zien, dan kan je er beter op zondag doorheen rijden.

Feestweek

Nu het steeds beter weer wordt beginnen de feestweken ook weer hun kop op te steken. Dit weekend is Altena aan de beurt. Het hele weekend is er gratis livemuziek in de feesttent, van onder andere Haj Dat Weer en Unique. De feestweek wordt zondag afgesloten met een Lentefair, Oldtimerfestival, modelboten in de vijver en livemuziek. De zondag is geheel gratis toegankelijk en begint om 11.00 uur.

Keltisch festival

Alvast in de stemming komen voor Zomerfolk? Dat kan zaterdag in Orvelte, want daar strijkt het Celtic Folk Festival neer. "Ervaar de levendige wereld van de Keltische folkmuziek op het betoverende Celtic Folk Festival." Er is een Keltische Markt, een Kinderdorp, eten en drinken en dus Keltische livemuziek. Dit Orvelte Open Air-evenement is zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur te bezoeken.

