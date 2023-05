Openbaar Ministerie vervolgt kroongetuige zwembadmoord wegens meineed

Het Openbaar Ministerie gaat de kroongetuige in de geruchtmakende zwembadmoord in Marum vervolgen wegens meineed. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

In december 2022 werden drie leden van de schoonfamilie veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen, omdat ze in 2012 opdracht hadden gegeven voor de moord op Jan Elzinga. Voor het uitvoeren van de moord werd Willem P. in 2014 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Deze Willem P wees enkele jaren later Monique H. (43) uit Hollandscheveld, haar broer Marcel (40) uit Nieuw-Roden en hun 61-jarige moeder Coby van der L. uit Roden aan als de opdrachtgevers. Hij voedde het OM met, naar later bleek, vervalste sms-berichten. Dit bleek ook tijdens de rechtszitting in december.

'Schande voor de rechtsstaat'

"Deze man (Willem P., red.) heeft het OM opgelicht met vervalste sms-berichten, hij heeft de rechter-commissaris opgelicht, hij is aanvankelijk weggebleven bij dit proces omdat het hem te heet onder de voeten werd en toen hij uiteindelijk op kwam dagen, heeft hij tijdens het verhoor eerder deze week glashard zitten liegen", aldus Wilko ten Have, de advocaat van Monique H. "Dit is een schande voor de rechtsstaat."

Niettemin werden de drie leden van de schoonfamilie veroordeeld tot gevangenisstraffen van twintig jaar. Tijdens de zitting gaf kroongetuige Willem P. toe dat hij niet altijd de waarheid heeft gesproken.