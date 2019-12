Zo gaan Drentse hulpdiensten met dichte mist om

In 1993 en 2008 ontstonden er 'verraderlijke situaties' op de weg, door een combinatie van dichte mist en vuurwerk. Ook deze oudejaarsavond wordt er dichte mist verwacht. De ANWB en de politie adviseren mensen vanavond dan ook om niet de weg op te gaan tenzij dat echt nodig is.

Hoe zit dat met de hulpverleningsdiensten? Hoe gaan zij om met zulke extreme weersomstandigheden?

Brandweer

De Veiligheidsregio Drenthe geeft aan dat het vanaf 18.00 uur vanavond aan de 36 Drentse brandweerposten zelf is om te kijken of het kernteam moet 'kazerneren'. Dat betekent dat de brandweerlieden alvast in de kazerne gaan zitten, in plaats van thuis met een pieper die afgaat als de brandweermannen opgeroepen worden.

Zulke extreme mist zou er namelijk voor kunnen zorgen dat het dan langer duurt voordat de brandweermannen op de kazerne zijn. "Het is een maatregel om de opkomsttijden zo kort mogelijk te houden", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.

Ambulance en traumahelikopter

Een woordvoerder van UMCG Ambulancezorg geeft aan dat de organisatie zich geen zorgen maakt over de dichte mist. "Al onze chauffeurs worden niet alleen opgeleid om patiënten te helpen, maar ook om in verschillende weersomstandigheden te kunnen rijden. Bovendien hebben de chauffeurs al ervaring en een speciaal rijbewijs voordat ze bij ons in dienst komen", vertelt de woordvoerder.

De chauffeurs zouden in extreme weersomstandigheden hun rijgedrag kunnen aanpassen. Dat is volgens de woordvoerder 'situatieafhankelijk'. Dit zou van invloed kunnen zijn op de aanrijtijden, "maar de patiëntenzorg komt niet in het geding", aldus de woordvoerder. "We hebben wel vaker te maken gehad met extreme weersomstandigheden en ook toen is gebleken dat we daarmee om kunnen gaan."

De traumahelikopter van het UMCG kan in zeer extreme weersomstandigheden niet altijd uitvliegen. Voor zulke momenten is er een speciale auto, die is voorzien van alle apparatuur die een traumahelikopter ook heeft.

