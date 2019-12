Boze buurman Noordbarge opgepakt, carbidtraditie Emmen rustig verlopen

De bezwaarmakende buurman in Noordbarge in Emmen is vanmiddag door de politie opgepakt. De buurtbewoner, die op een paar honderd meter afstand van de carbidlocatie woont, duwde en sloeg handhavers van de gemeente Emmen en een beveiliger. De gemeente Emmen heeft aangifte gedaan.

Zesde jaar bezwaar

Gisteren oordeelde de rechtbank dat het carbidschieten op de hoek van Huizingsbrinkweg en de Baxhoekweg door mocht gaan. De buurtbewoner, die al voor het zesde jaar op rij protesteert tegen het carbidschieten, had een zaak aangespannen.

Wel werden er geluidsmetingen in de wijk gedaan om te kijken of het geknal binnen de perken blijft. De metingen vonden plaats op een aantal plekken. Toen medewerkers van openbare orde en veiligheid de meetapparatuur op openbare grond, vlakbij het huis van de boze buurman - zoals hij door de buurt wordt genoemd - neerzetten, werd hij boos. "Ik wil dit hier niet hebben", zei hij en pakte de spullen vast en belaagde de handhavers en de beveiliger die er was. De politie heeft de man meegenomen naar het bureau.

Noordbarge is één van de zogeheten hotspots van de gemeente, die vandaag in de gaten gehouden werden vanwege de bezwaarmakende buurman. Na het incident ging het feest daar verder.

De bezwaarmakende buurman is meegenomen naar het politiebureau (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Toeter

"Carbid is iets wat bij het oudejaarsfeest hoort. Het is één middagje waarin we schieten en we doen er niemand kwaad mee", reageert Daniël Latour van het Carbidteam Noordbarge.

"Even wachten hoor", zegt hij als de toeter gaat. "Even de oordoppen op. Ja, we hebben dit jaar voor het eerst een toeter zodat iedereen weet dat we gaan schieten en dan oordoppen kan pakken." Per uur gaan er zo'n 20 tot 25 ballen de lucht in. "Ja wij zijn wel fanatiek ja. We houden ervan, vinden het leuk om te doen. Een slokje drinken erbij en dan gaan we weer verder."

"Dit is een prachtige locatie en op deze manier is het zeer verantwoord. Het is ver van de gevels af, genoeg ruimte om een bal weg te knallen", zegt Harm Lassche van de openbare orde en veiligheid van de gemeente Emmen.

Samen met twee andere collega's is hij vandaag op pad om de locaties waar carbid geschoten wordt. Ook zijn andere teams op pad, omdat er op zo'n 160 plekken in de hele gemeente geschoten wordt. "Wij kijken of alles goed gaat", zegt Lassche. "We adviseren her en der of er misschien een bus anders neergezet moet worden. Maar het verloopt heel rustig. Overal worden we goed ontvangen, krijgen we drinken aangeboden en is het gezellig."

Ruim honderd buurtbewoners komen naar het carbidschieten toe (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Lees ook: