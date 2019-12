Deze Drenten ontvielen ons in 2019

Januari

16 januari: De Emmenaar die vast zat wegens op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab in Zuidlaren overlijdt in zijn cel. Hij heeft zichzelf op 64-jarige leeftijd van het leven beroofd.

18 januari: Op 97-jarige leeftijd is Maurice le Noury overleden. De Franse parachutist vocht in de Tweede Wereldoorlog bij Spier tegen de bezetter.

26 januari: Lammert oet Orvelt, onder die naam kenden de meeste mensen Jans Dobben uit Westerbork. De ondernemer en komiek overleed op 69-jarige leeftijd.

Februari

3 februari: Brandweerman Anne Kemkers uit Vledder overlijdt tijdens het fietsen. In uniform brachten tientallen collega's een laatste eerbetoon.

4 februari: Kunstenares Roos Nagtegaal-Bosnak, bekend van onder meer schilderijen met bloemen, landschappen en portretten overlijdt op 96-jarige leeftijd in Ansen. Ze woonde bijna vijftig jaar in Bruntinge, in 2015 werd ze daar slachtoffer van een overval.

11 februari: Hieke de Hullu-Bakker maakte samen met man Arjaan de tentoonstelling Dehullu Beelden in Gees tot een succes. Ze overleed op 85-jarige leeftijd.

16 februari: Henk van Lier overleed in zijn geliefde Huize Overcingel in Assen. Het landgoed was 250 jaar eigendom van zijn familie. De markante Assenaar werd 90 jaar.

16 februari: Witte Jan Oosting uit Emmen overlijdt op 70-jarige leeftijd. Oosting was een WKE-clubicoon en maakte van dichtbij het landskampioenschap van de club mee.

19 februari: Na ruim een maand in coma te hebben gelegen na een hartstilstand, overleed Jorg Scherpen. De 20-jarige broer van (toenmalig) FC Emmen-keeper Kjell Scherpen is 20 jaar geworden. Voorafgaand aan de wedstrijd FC Emmen-Vitesse werd voor hem een minuut stilte gehouden.

22 februari: Samen met haar familie en de familie van Anne Frank zat de Amsterdamse Frieda Menco-Brommet in Kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog. De families werden samen op transport gezet naar Auschwitz. Menco overleefde de verschrikkingen, ze werd 97 jaar.

Maart

14 maart: Namens de wereldautosportbond FIA keurde Charly Whiting het TT Circuit. De baan werd goed bevonden, maar er waren wel aanpassingen nodig volgens Whiting. Hij overleed op 66-jarige leeftijd.

April

6 april: Molenaar Jo Geerdink overleed op 89-jarige leeftijd. Hij was molenaar en eigenaar van molen Grenszicht in Emmer-Compascuum.

19 april: Radiopresentatrice Herma Stroetinga overleed op 75-jarige leeftijd. Ze werkte onder andere jarenlang bij Radio Drenthe. Sinds 1995 presenteerde ze Opmaot, een programma met lichtklassieke muziek. De laatste Opmaot werd, op haar verzoek, na haar overlijden uitgezonden.

25 april: Huub Looman uit Smilde overleed na een lang ziekbed op 70-jarige leeftijd. In 2007 en 2008 was hij gedeputeerde in Drenthe. Daarvoor was de PvdA'er Statenlid.

26 april: In maart finishte hij tweede in de Ronde van Drenthe, een maand later overleed hij: wielrenner Robbert de Greef (27) overleed nadat hij in een andere koers een hartstilstand kreeg en vervolgens in coma raakte.

Herma Stroetinga werkte jarenlang bij Radio Drenthe, ze overleed in april (foto: RTV Drenthe)

Mei

1 mei: Hij moest nog geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid in Meppel, maar voor het zover kwam overleed PvdA-duoraadslid Hans Boersma. Tijdens zijn vakantie op de Kaapverdische eilanden overleed hij op 55-jarige leeftijd.

8 mei: Moordenaar Dirk de V. uit Assen hoorde twee maanden voor zijn dood dat zijn tbs verlengd wordt. In 1999 vermoorde hij de Groninger Tjirk van Wijk met zestig messteken. De V. overlijdt in de extra beveiligde tbs-kliniek in Vught op 69-jarige leeftijd.

8 mei: Boegbeeld van de strijd tegen de tabaksindustrie Anne Marie van Veen overleed op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. De in Diever geboren Van Veen rookte in dat dorp ook haar eerste sigaretten. 24 jaar rookte ze, voor ze de strijd aanging.

14 mei: Na een kort ziekbed overleed Toltsje Scheringa uit Gasselternijveen. Ze was jarenlang PvdA-fractievoorzitter- en raadslid in de gemeenten Gasselte en Aa en Hunze. Ze is 71 jaar geworden.

Juni

4 juni: Op 17-jarige leeftijd overlijdt Frits Pronk uit Bovensmilde. Een trekkerstoet met de kist van Frits voorop was een laatste eerbetoon aan de trekkerfanaat. Een jaar eerder organiseerde zijn zus Sjanine ook al een trekkertocht om hem te verrassen.

10 juni: Vanaf de oprichting van voetbalclub WKE in 1966 was Harm Wolters betrokken bij de club. Hij was er onder andere jeugdtrainer en voorzitter. Hij overleed na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd.

10 juni: In Amsterdam overleed Aaltje Emmens-Knol (73). In 1989 werd ze burgemeester van Westerbork, tot de gemeentelijke herindeling. In Westerbork vormde de PvdA'er samen met Ina Benthem (VVD) en Reina Mulderij-Kamps (PvdA) een volledig vrouwelijk college.

28 juni: Op 86-jarige leeftijd overleed Jans Brands. Hij was de grondlegger van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Het museum met zijn verzameling opende in 2011.

Juli

9 juli: Met het nummer 'Pieteröliekar' werd Marten Löhr landelijk bekend als onderdeel van het Börker Trio. Hij is 79 jaar geworden.

18 juli: Op 73-jarige leeftijd overleed Herman Lange in zijn woonplaats Erica. Hij was gedeputeerde in Drenthe van 1987 tot 1994, daarvoor was hij wethouder in Emmen.

24 juli: Voormalig raadslid in Borger-Odoorn Miranda Pathuis overleed aan een ongeneselijke ziekte. In januari 2019 moest ze haar taak als fractievoorzitter van de partij al neerleggen vanwege haar ziekteverlof. Ze werd 48 jaar.

31 juli: In Nieuw-Amsterdam overleed op 59-jarige leeftijd Finus Tinge. Hij was jeugdagent en speelde een sleutelrol in de communicatie tussen FC Emmen-supporters, de club en politie. Hij kreeg een indrukwekkend afscheid.

Finus Tinge kreeg een indrukwekkend afscheid (foto: Van Oost Media)

Augustus

20 augustus: Dijkgraaf Herman Dijk overleed op 63-jarige leeftijd. Hij was dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta. In april had hij zijn taken al neergelegd in verband met een slopende ziekte.

September

2 september: Na een lang en slopend ziekbed overleed natuurbeschermer Alje Zandt op 49-jarige leeftijd in Havelte. Hij was woordvoerder en voorlichter van Natuurmonumenten in Noord-Nederland.

17 september: 'Ze was op'. De oudste inwoner van Drenthe Hermina Hendrika Roseboom-Huinink overleed op 107-jarige leeftijd. Sinds 1939 woonde ze in Drenthe, in Steenwijksmoer en Coevorden.

22 september: Een week voor zijn overlijden kwam Borgert Klap (93) in het nieuws. De bewoner van zorgcentrum Anholt in Assen kreeg bezoek van de voltallige eerste selectie van voetbalteam SV De Heracliden uit Uithuizermeeden, de club waar hij groot fan van was. Zijn laatste wens werd dus op tijd vervult.

Oktober

1 oktober: In Exloo overleed voormalig Radio Drenthe-nieuwschef Egbert van der Veen. Hij was nauw betrokken bij de de start van Radio Drenthe in 1989. Van der Veen is 83 jaar geworden.

13 oktober: Vijf keer was hij Nederlands Kampioen Standwerken maar landelijk was hij vooral bekend door zijn televisieoptredens in het KRO-programma Brandpunt in de Markt. Joop Huizing uit Erica werd 85 jaar.

17 oktober: Op 80-jarige leeftijd overleed Jan Venhuizen in Assen. Hij was jarenlang manager van Cuby + Blizzards. Hij was een graag geziene gast in Grolloo vanwege zijn geschiedenis bij de band.

25 oktober: In zijn woonplaats Beilervaart overleed Drents politicus Egbert Bolhuis. Tijdens zijn loopbaan was hij wethouder in Midden-Drenthe en twee periodes zat hij voor de VVD in de Provinciale Staten. Hij werd 57 jaar.

November

1 november: 'Nico' was de schuilnaam waaronder hij in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het verzet in Nieuwlande. Op 97-jarige leeftijd overleed voormalig verzetsstrijder Max Léons. Samen met Johannes Post hield hij honderden Joden uit de handen van de bezetter.

15 november: Ze speelde niet alleen de moeder van Bartje in de tv-serie, ook op de set was Jantje Weurding uit Elp een moederfiguur voor de andere acteurs. De actrice werd 89 jaar.

19 november: Dieneke Smink uit Havelte overleed na ernstig ziek te zijn geweest. De kleurrijke Smink schreef jarenlang columns voor huis-aan-huisblad De Westervelder. Ze begon als columniste bij RTV Drenthe.

20 november: Het geweten van Diever, Jans Tabak, overleed in zijn geliefde Diever. De supervrijwilliger liet zich uit het ziekenhuis naar huis brengen om daar op 70-jarige leeftijd zijn laatste adem uit te blazen.

December

10 december: Oud-CDA-politicus Jan Pastoor overleed in zijn woonplaats Assen. De geboren en getogen Drent werd 84.

24 december: Bijna dertig jaar zat Frits Klasen in de gemeenteraad. Eerst in de gemeente Dalen, toen die opging in Coevorden nam hij daar plaats in de raadzaal. Hij overleed vlak voor de kerstdagen.