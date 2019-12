Geesbrug blij met aanpassingen rond vreugdevuur

Op de kruising Berkenstraat / Meidoornlaan zijn vanmiddag met een vrachtwagen al weer vele houten pallets aangevoerd. Geesbrug maakt zich op voor een gezellige Oudejaarsavond. Maar er is wel een verschil. Het vuur zal dit jaar in een container gestookt worden.

Die is vanmiddag door medewerkers van de gemeente Coevorden geplaatst. Een kleiner exemplaar dan waarop de jeugd hoopte, maar toch, de tevredenheid overheerst.

De opbouw van het vreugdevuur in Geesbrug (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

"Het is een mooie oplossing, we zijn er blij mee", zegt Remco, die zegt beter bekend te zijn onder zijn bijnaam Heintje B. "We hebben goede afspraken gemaakt en we kunnen nu in elk geval ons vuurtje maken en daar gaat het om."

Geprovoceerd

Vorig jaar liep het in Geesbrug uit de hand. De brandweer kwam om het vreugdevuur te blussen en zou daarbij zijn gehinderd, Vervolgens trad de Mobiele Eenheid op en vielen er klappen. De jongeren vinden dat zij ten onrechte in een kwaad daglicht zijn gekomen. "We voelen ons geprovoceerd door de politie. Toen de brandweer hier vorig jaar kwam, was het vuur al bijna uit, er was helemaal niets aan de hand."

Naast de container is er deze keer ook gezorgd voor afzettingen, zodat er geen verkeer bij de brandplek kan komen. Ook komen de hulpdiensten vannacht een controle doen. Remco vindt het prima. "Het draait allemaal om de communicatie, daar ging het in het verleden niet goed."

