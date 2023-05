Stijgende trend in zelfdoding: 'Wat liever voor elkaar zijn, dat helpt al'

Het aantal mensen dat suïcide pleegde in Drenthe steeg vorig jaar met een kwart. En dus blijven organisaties aandacht vragen voor het probleem.

Anne Gietema heeft door zijn werk als geestelijk verzorger bij GGZ-instelling Lentis heel vaak met zelfdodingen te maken gehad. Maar nog vaker met het voorkomen van zelfdodingen.

"Het belangrijkste is om goed contact te maken. Door open, maar ook heel gerichte vragen te stellen. Zoals 'wil je nog wel leven?' of 'denk je wel eens aan zelfdoding?' Er zijn veel mensen die met problemen rondom het leven zitten, en overwegen uit leven te stappen. Dan is het belangrijk dat iemand eens een echte vraag stelt."

'Mensen over drempel helpen om te praten'

De inmiddels gepensioneerde Gietema heeft veel scholingen gegeven over suïcidepreventie. Hij beseft dat een gesprek over donkere gedachten voor veel mensen ingewikkeld is. "Soms moeten mensen over een drempel geholpen worden. Omdat ze bijvoorbeeld denken dat patiënten dat ingewikkeld vinden, of dat ze op een idee gebracht kunnen worden. Je moet leren dat dat niet het geval is. Het helpt juist om erover te kunnen praten."

"Op het onderwerp rust zeker nog een taboe. Sowieso praten we niet gemakkelijk over de dood", weet Gietema. "Maar je moet toch echt een gesprek kunnen voeren over je eigen problemen en kwetsbaarheden. Laat het merken dat het niet zo gek is dat je soms niet verder wil leven. Door goede zorg kan je worden geholpen om op een betere manier naar jouw leven te kijken. En beter om te gaan met het leven."

Suïcidepreventiebankjes