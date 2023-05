Zorgen op Dag van de Verpleging: 'Verzorgenden worden schaars'

Imago opkrikken

Bouma en elf andere vrouwen uit het vak gingen vandaag tijdens de Dag van de Verpleegkunde in gesprek met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Dat vond plaats in Het Buitengasthuis in Meppen. Daar heeft voormalig verpleegkundige Johan Lambregts de expositie 'Wat een beeld van een verpleegkundige' geïnitieerd. Met het doel om het imago van het vak op te krikken.

Een schaars goed

In die setting sprak Klijnsma uitgebreid met iedereen. Maar wat kan de provincie Drenthe voor de verpleegkundigen betekenen? "Eigenlijk hebben we daar geen taak in, toch doen we veel. We willen heel graag dat gemeenten en zorginstellingen elkaar weten te vinden en ook helpen. Dat doen we aan de zorgtafel", legt Klijnsma uit.

"Daarnaast nodig ik ook mensen van het departement van Volksgezondheid, Kamerleden en andere bewindspersonen uit. Want zorg in de regio is echt anders dan in een grote stad in het westen van het land. We hebben in Drenthe te maken met vergrijzing, daarnaast hebben we veel vierkante meters te overbruggen. Een ding staat als een paal boven water: verzorgenden worden schaars."