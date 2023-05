De Wolden is tevreden over huidige financiële situatie, maar maakt zich zorgen over toekomst

Voorlopig gaat het nog goed met de financien van gemeente De Wolden, maar voor de langere termijn zijn er wel zorgen. Volgend jaar blijft er een klein beetje geld over, in 2025 zelfs een miljoen. Daarna ziet het er somberder uit. Dat blijkt uit een toelichting van het gemeentebestuur op de begroting.

Ze zitten er trots bij. De vier wethouders en burgemeester van De Wolden. Er verschijnt een lach op het gezicht van wethouder Egbert van Dijk. "Hij is een derde van de normale dikte", zegt hij voldaan. "Alle overbodige informatie hebben we eruit gehaald. En het is allemaal in begrijpelijke taal geschreven. Iedereen kan hem dus gewoon lezen."

Nee, het gaat niet over een boek. Alhoewel. Het scheelt niet veel. Nee, Egbert van Dijk heeft het over de 'kadernota'. Dat is een ambtelijk woord voor een overzicht waar de gemeente de komende vier jaar op inzet en hoe de financiën er voorstaan.

Hoe staan de financiën ervoor?

"We schrijven een klein plusje", zegt Van Dijk. Nóg simpeler: Volgend jaar verwacht De Wolden 25.750 euro over te houden. Ook in 2025 zijn de cijfers positief: met een kleine miljoen overschot. Maar dan. De verwachting voor 2026 is twee miljoen tekort, voor 2027 ruim 1,7 miljoen tekort.

2026 wordt het ravijnjaar genoemd. Dan krijgen gemeenten en provincies minder geld vanuit het Rijk. "Dat kan niet", zegt Van Dijk daarover. "We geloven ook niet dat het gaat gebeuren."

Mocht alles blijven zoals het nu lijkt te gaan worden, dan sluit de financiële wethouder bezuinigingen absoluut niet uit. Samen met burgemeester Inge Nieuwenhuizen wijst hij er maar graag op dat dat nu niet het geval is. "Dit jaar volgt er geen extra lastenverhoging voor de inwoners", roepen ze in koor. Afgesproken is dat de onroerendezakenbelasting ieder jaar met 2,5 procent wordt verhoogd. Dat gaat gewoon door. "Maar er komt geen extra verhoging bovenop." Door de kleine 25.000 euro die overblijft volgend jaar is dat niet nodig.

Áls er 25.000 euro overblijft. In mei of juni maakt de landelijke overheid bekend hoeveel geld er naar de gemeenten gaat. Dat kan maar zo minder, of meer, zijn, dan nu op gerekend wordt.

Wat gaat er gebeuren met het geld?

Heel veel, want er is voor de komende jaren steeds zo'n 4,5 miljoen euro aan speelruimte gereserveerd. Tijd dus voor een héél kort overzicht.

Afval: Waar tot dusver bij de afvalinzameling de nadruk lag op het verminderen van de hoeveelheid restafval, verschuift de focus naar het verbeteren van de kwaliteit. "Vooral plastic", zegt Van Dijk. Om de inwoners te wijzen op afvalscheiden trekt de gemeente 50.000 euro voor een campagne.

Fietspaden: "We vragen van de gemeenteraad extra geld voor het onderhoud van fietspaden", zegt wethouder Mark Turksma. "Het gewenste niveau van het onderhoud liep niet meer in de pas met het beschikbare budget."

Cultuur: De subsidies die gegeven worden aan zwembaden en culturele organisaties worden vanaf volgend jaar geïndexeerd. Dat betekent dat er jaarlijks een percentage bijkomt. "De subsidiebedragen zijn al die jaren hetzelfde gebleven, terwijl de kosten zijn gestegen", merkt wethouder Albert Haar op. Het is bijvoorbeeld waar het Drukkerijmuseum in Meppel tegenaan loopt. Die sluit omdat de subsidie van de gemeente Meppel niet verhoogd wordt en al 15 jaar hetzelfde is.

Dienstverlening: Er moet onder meer een nieuw telefoonsysteem komen voor de gemeente, die nummers kan herkennen. Van Dijk: "Stel je hebt twee weken geleden gebeld over iets, en je belt nu weer. Dat is je dan nu niet weer de hele situatie opnieuw hoeft uit te leggen, maar dat herkent wordt dat je eerder hebt gebeld. Dat er dan wordt opgenomen met de vraag of het al is opgelost. Dat komt al veel vriendelijker over."

Landbouw: Er is een agrarisch contactpersoon aangesteld die agrarisch ondernemers ondersteunt bij onder andere vergunningaanvragen, subsidieaanvragen en het benutten van kansen voor de toekomst.