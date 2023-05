Werknemers van ICON geneesmiddelenonderzoek in Assen gaan twee dagen staken

Op 16 en 17 mei leggen werknemers van ICON geneesmiddelenonderzoek het werk neer. Het bedrijf, in het verleden bekend als PRA Health Sciences, heeft 840 werknemers in Assen en Groningen. "Dat dit nodig is bij een bedrijf met miljardenwinst, zorgt voor boosheid op de werkvloer", zegt FNV-bestuurder Chaim Korthof.

Volgens de FNV heeft de Nederlandse top van de Ierse multinational mogelijkheden, zoals onderhandelingen, laten liggen om de staking te voorkomen. "Met een mondiale winst van 7 miljard euro in 2022 boert de Ierse multinational meer dan goed", stelt Korthof. Maar tot een rechtvaardige cao leidt dit volgens de FNV-bestuurder niet. "We hebben echt alles geprobeerd om de directie op andere gedachten te brengen, maar ik ben bang dat het pas doordringt als de mensen het werk neerleggen".

Geen zeggenschap

Daarnaast lijkt het volgens Korthof wel alsof hij aan het onderhandelen is met iemand die geen zeggenschap heeft. "De persoon die met ons onderhandelt vanuit ICON geeft telkens aan dat het wordt beslist in Ierland. Hij komt dan terug met een bod en zo onderhandelen wij al maanden." Het blijkt volgens de FNV-bestuurder vrij lastig te zijn om met de mensen in Nederland tot een cao te komen.

De staking gaat in eerste instantie plaatsvinden op dinsdag 16 mei (van 08.00 uur tot 12.00 uur) en 17 mei de hele dag gebeuren. "Op termijn zullen we doorgaan totdat wij uiteindelijk wel een resultaat bereiken. Mocht het op woensdag niets hebben opgeleverd, dan gaan we gewoon door", zegt Korthof.

Er wordt voorlopig niet gestaakt op de afdeling waar vrijwilligers liggen. Op deze mensen worden medicijnen getest. "We willen niet dat deze mensen in een onveilige situatie terecht komen."

Kerstpakket inleveren

De onvrede onder de medewerkers is de afgelopen tijd alleen maar toegenomen. Zo kregen de werknemers vlak voor kerst te horen dat ze geen kerstpakket zouden krijgen, omdat het bedrijf hierop wilde bezuinigen. "En tot overmaat van ramp, toen ze daar wat van vonden, werden ze ook nog aangesproken dat het personeel zelf onredelijk was. Dat maakte de onvrede niet beter", aldus Korthof.

De onvrede is ook goed te zien aan de groei van het aantal FNV-leden binnen ICON. "In januari kwamen we daar voor het eerst, toen waren er veertig leden. Dat is inmiddels gegroeid naar 400 en dat laat maar weer zien hoe groot de bereidheid en de onvrede is onder het personeel", constateert Korthof.

Eisen