LTO Noord blijft inzetten op innovatie, ondanks beperkte werking 'emissiearme' stalvloeren

De technische apparatuur in de stallen die de stikstofuitstoot van veehouderijen moet reduceren, werkt minder goed dan gedacht. Duizenden agrarische bedrijven stoten hierdoor meer stikstof uit dan toegestaan. Dit blijkt volgens NRC uit een nog niet gepubliceerde conceptversie van een onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR).

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De uitkomsten van het onderzoek zijn een dreun voor het Rijk, dat onder meer door gebruik van dit soort apparatuur de stikstofuitstoot in 2030 wil halveren.

Maar ook voor boeren met zulke stalvloeren is het een domper. "Het is heel naar als je hier in geïnvesteerd hebt en het blijkt niet te voldoen", zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. Volgens hem zijn er boeren in Drenthe voor wie dit geldt.

Scheiden

Met name over de stalvloeren die melkveehouders gebruiken zijn de onderzoekers zeer kritisch. Er is geen bewijs dat de apparatuur in de nieuwere stalvloeren beter werkt dan veel oudere apparatuur. Deze 'emissiearme' stalvloeren claimen dat er minder stikstof wordt uitgestoten door de mest sneller te scheiden van de urine, maar maken die belofte niet waar.

Bij LTO Noord zijn ze niet per se verrast door de resultaten. "Het is niet nieuw. We weten dat van niet alle stalvloeren onomstotelijk is vastgesteld dat het de verwachte resultaten oplevert. Vorig jaar heeft de rechter dat ook gezegd", doelt Bruins op een uitspraak van de Raad van State over een tweetal stalvloeren.

'Innovatie werkt'

Volgens Bruins ontstaat door het lekken van het onderzoek het beeld dat innovatie niet werkt. "Het is je reinste flauwekul dat innovatie niet werkt. We weten dat het werkt." Volgens de LTO Noord-voorman vormen de stalsystemen onderdeel van een 'breed palet aan maatregelen die goede resultaten opleveren'. Onder andere koeien meer de wei in sturen, waardoor mest en urine niet op dezelfde plek belandt, is daar onderdeel van.

Maar innovatie blijft de sleutel in de ogen van LTO. "We gebruiken nu ook allemaal een telefoon als computer, dat had je jaren geleden niet verwacht. We lopen niet meer in berenvellen. Dat is allemaal innovatie. Om vooruit te komen moet je gebruik maken van innovatie", zegt Bruins.

"Er zijn ook een aantal systemen die werken." Bruins noemt de Lely Sphere en JOZ als voorbeelden. "Boeren zijn heel erg voor een gezonde omgeving, produceren van eten met weinig emissie en economische vooruitgang. Daar hoort innovatie bij." Volgens de melkveehouder is het aan de overheid om in de wet te borgen welke systemen daadwerkelijk geschikt zijn, zodat er ook zekerheid is dat een investering werkt en erkend wordt.

Juist gebruik systemen

De onderzoekers bekritiseren ook de manier waarop boeren systemen gebruiken. "De apparaten slagen er volgens de onderzoekers niet in de stikstofbelasting fors terug te dringen doordat boeren de handleiding van het apparaat vaak niet nauwgezet volgen, omdat dit extra tijd of geld kost", schrijft NRC.