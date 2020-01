Jaarwisseling mistig verlopen

De twee broers Erik en Grietus Zijnge vormen al die jaren de vaste constante van het evenement. Dertig jaar geleden begon het met carbidschieten op De Brink, gefinancierd met geld uit de fooienpot van het cafe Deen. Maar al jaren lang gaat het om dozen vol siervuurwerk. Erik Zijnge: "Het houdt het mooi rustig in het dorp. Zo doen we dat hier. Alles wordt netjes afgezet, iedereen op afstand achter het lint, zodat we het vuurwerk veilig kunnen afsteken."

Vuurwerkblije zone

Een vuurwerkblije zone noemen ze het zelf. En het dorp is trots op hun jaarwisselingstraditie. Als de kerkklokken vooraf nog volop geluid worden, de deur van de kerktoren staat daarvoor open, dus iedereen kan zich er even aan wagen, deelt oudejaarsvereniging De Donderbussen op straat al vast dienbladen vol glazen champagne uit.

Het hele jaar door zijn er inzamelingen gehouden. Er zijn donateurs, kaartavonden en nog veel meer acties die voldoende geld in het laatje brengen. Zijnge: "Er gaat behoorlijk wat de lucht in ja. Maar als je met het hele dorp geld inzamelt, dan kan je wat leuks maken.

Mist

Uiteindelijk staan er rond half een 's nachts iets minder dan de 1500 mensen die Erik Zijnge had verwacht. Vorig jaar waren er in elk geval zoveel zegt hij. Maar de mist houdt dit jaar ook wel mensen thuis. Maar volgens een ruwe schatting zijn het toch zeker de helft daarvan die komen kijken. Bijna heel Oosterhesselen dus.

Hendrikje Bos komt ook met haar man door de mist aangelopen: "Elk jaar kom ik hier, ja, want dit is zo speciaal. Dat we met zijn allen naar het vuurwerk kijken, dat is echt het dorpsgevoel. Wij steken zelf geen vuurwerk meer af, ja de buurman heeft nog wat afgestoken."

Gezellig

Een groep jongeren is er ook op tijd bij. Mark Nijkoops: "Het is hier elk jaar groot feest. Overdag doen we met een groep kameraden carbid schieten. Dat is een stukje verderop. De afsluiting met vuurwerk is hartstikke gezellig."

Het voorbeeld van Oosterhesselen verdient navolging zeggen verschillende toekijkers. Mariska Elsinga komt uit het Friese dorp Anjum. "Ik vind het geweldig hoe ze dat hier doen. Bij ons hebben we dat niet en ik ken het ook nergens anders van." Erik Zijnge is er blij om: "Ik denk dat het navolging verdient. Je hebt geen trammelant meer, er wordt hier zo goed als niks meer vernield. Maar je moet het wel even opzetten."