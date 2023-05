Voetbalclubs willen sneller verduurzamen dan gemeente Hoogeveen

In maart presenteerde de gemeente een miljoenenplan voor het verbouwen of vervangen van kleedaccommodaties op gemeentelijke sportparken, waardoor ze aan de duurzaamheidseisen gaan voldoen. In het voorstel van het college van burgemeester en wethouders staat dat het complex in Elim tussen 2025 en 2027 aangepakt gaat worden, de kleedkamers in bij de Hollandscheveldse clubs en die in Pesse zijn na 2027 aan de beurt.