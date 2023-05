Tiende Crisis Cross in Veeningen: 'Hoop dat de baan op tijd klaar is'

Van een klein weilandje in Veeningen is het evenement naar een plek gegaan waar een uitbreiding naar 40 hectare mogelijk is. "We gebruiken nu zo'n 12 hectare en we zouden er nog wel een tent of podium bij willen plaatsen. Verder hoeven we niet te groeien." Het terrein bestaat nu uit twee podia en een tent. "Misschien willen we nog een keer een speciale rocktent", hoopt de organisator.

Kallem an

Vaak wordt de vergelijking met de Zwarte Cross gemaakt als mensen het over de Crisis Cross hebben. "Zo groot willen we niet worden, we kunnen er niet van leven. We vinden het mooi zat om dit te organiseren, maar er gaat tijd genoeg in zitten."

Het muziekfestival breidt wel steeds verder uit, maar de cross blijft hetzelfde. "Ja, we kunnen maar maximaal 400 deelnemers hebben. Het is vooral voor amateurs, maar we hebben ook een 'Kallem an klasse'. Nou, die doen echt niet kallem an. Dat zijn bijna allemaal goede rijders."

De crossers strijden allemaal om een beker en in de superklasse, de klasse met de beste amateurs, is ook nog 500 euro te winnen. "Maar het moet vooral een plezierige dag wezen", besluit De Boer. "Overdag crossen op de brommer of motor en 's avonds een potje bier met een muziekje erbij."