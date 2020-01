Gewonde na botsing met boom in Nieuw-Amsterdam

In Nieuw-Amsterdam is vannacht rond 3.30 uur aan de Vaart Noordzijde een auto tegen een boom gereden. De bestuurder is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De auto kwam waarschijnlijk vanuit Nieuw-Amsterdam en is om nog onbekende reden in een bocht rechtdoor geschoten. Daar raakte de automobilist een boom en een reflectiebord, waarna het voertuig aan de rand van het water tot stilstand kwam.

De brandweer kwam ter plaatse omdat de bestuurder van de auto mogelijk bekneld was geraakt, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is geweest.

Dodelijk ongeluk

Eerder vannacht reed in Nieuw-Amsterdam een auto de Verlengde Hoogeveensche Vaart in. De bestuurder van de auto, een 69-jarige vrouw, kwam daarbij om het leven. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee ongelukken.

