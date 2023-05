100-jarige KC de Bron in Nijensleek viert feest met reünie en ouderwets lesgeven

Er was te weinig te doen voor de jeugd in Nijensleek, vonden de dominee van de gereformeerde kerk en zijn zoon in 1923. Ze kwamen met het idee om een christelijke school op te richten, met als doel het 'opvoeden van maatschappelijke christelijke deugden'.

Die school ging op 15 mei 1923 van start. "Dat is heel lang geleden", zegt directeur Irna Oosterhuis. Bijna 100 jaar geleden. En de school bestaat nog steeds. Alleen onder een andere naam en het is iets groter dan 100 jaar geleden. "Het begon met 40 leerlingen", weet Oosterhuis. De naam toen: School met den Bijbel. Tegenwoordig heet de school KC De Bron, en telt 120 leerlingen.

Het is dus tijd voor feest op de school. Dat begint dit weekend, met een reünie met oud-leerlingen en oud-docenten. De verwachting is dat er vandaag zo'n 275 mensen op afkomen.

Terug in de tijd

Voor de huidige leerlingen wacht maandag een bijzondere lesdag. Het is dan echt precies 100 jaar geleden dat de school is opgericht. Die dag wordt er ouderwets lesgegeven. Het internet gaat eruit, de digiborden gaan op zwart en de tafeltjes en stoeltjes verdwijnen ook. Daarvoor in de plaats komt een oud schoolbord, gaat gewerkt worden met inktpotjes en nemen de leerlingen plaats op oude schoolbankjes. Het is ook de bedoeling dat iedereen in oude kleding rondloopt.

Irna Oosterhuis, nu vier jaar directeur bij de school, moet lachen. "Ja, het gaat wel ingewikkeld worden. Voor zowel de leerlingen als leraren. "Normaal als het internet uitvalt, staan we met de handen in het haar. Dan werken de programma's niet meer. Gelukkig geven we niet alleen maar les via de digitale manieren. We laten de kinderen ook nog in schriftjes schrijven en geven buitenlessen. Anders zitten de leerlingen echt de hele dag naar een scherm te turen."

Naar de toekomst

Dinsdag staat juist in het teken van wat komen gaat. Dan begraven de leerlingen kokers in de grond met een boodschap voor over 25 jaar. Leerlingen van groep 8 schrijven bijvoorbeeld op waar ze over 25 jaar hopen te staan. "Het zou toch mooi zijn als die leerlingen dan over 25 jaar die koker weer uit de grond halen." Een telefoon is er wel bij voor de leraren. "Er moeten natuurlijk wel foto's gemaakt worden", lacht ze. "Verder gaan we die niet gebruiken."

De festiviteiten worden woensdag afgesloten met een circus.

Boek met oude verhalen

Voor het 100-jarig bestaan heeft de school een jubileumboek gemaakt. "Dat was heel leuk om te doen", zegt Oosterhuis. In het boek staan oude foto's, verhalen en herinneringen. Door het maken van het boek weet ze nu genoeg te vertellen over de geschiedenis van de school. Wie de eerste hoofdmeester was (Van der Laan) of hoe de school bijna Kastanjehof had geheten. "Dat kwam omdat er drie oude kastanjebomen voor de school stonden. Helaas staan die er nu niet meer."

Wat de huidige directeur bijblijft in de zoektocht naar de geschiedenis van de school is dat het een bruisende school was. "En dat zijn we nog steeds." Als voorbeeld noemt ze de vele activiteiten die vroeger, maar ook nu nog, gehouden worden. "Die komen allemaal voort uit ideeën van ouders of leraren. Samen zetten we er de schouders onder en gaan we ervoor."

Schaatsen

Oosterhuis begint over 2009, toen er een lange strenge winter was. In die periode werden op het terrein achter de school strobalen geplaatst. Zo werd er een ijsbaan gemaakt, nadat het land was besproeit met water. Een heuse 'elfstedentocht' werd er gehouden. "We hadden zelfs bruggetjes geplaatst. In de pauze en na schooltijd kon iedereen er schaatsen."